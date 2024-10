Agatha All Along : mais qui est donc l’adolescent mystérieux ? Vous risquez d’être surpris

Agatha All Along compte parmi sa galerie de personnages un adolescent mystérieux incarné par Joe Locke. Depuis le début de la série, de nombreuses théories vont bon train concernant sa véritable identité. Mais la fin de l'épisode 5 nous donne enfin un indice de taille sur ses origines. Attention aux spoils !

Lancée à la fin septembre 2024, Agatha All Along marque le grand retour de Kathryn Hahn dans la peau de la sorcière Agatha Harkness. L'actrice avait brillé dans le rôle lors de sa première apparition dans la série WandaVision.

Pour mieux comprendre l'intrigue d'Agatha All Along, il est d'ailleurs vivement conseillé d'avoir vu la série Marvel centrée sur Wanda Maximoff. En effet, le nouveau show disponible sur Disney+ nous permet d'en apprendre plus sur le destin du personnage après sa défaite contre celle qui deviendra la Sorcière Rouge.

Pour rappel, Wanda a choisi de punir la sorcière de Salem en effaçant l'intégralité de ses souvenirs. Agatha disparaît donc et devient Agnes, une simple policière de la petite ville américaine de Westview. Privée de ses pouvoirs, elle recouvre uniquement la mémoire grâce à l'intervention d'un adolescent mystérieux. Avec l'aide de six autres sorcières, ils partent tous ensemble dans une périlleuse expédition sur la mortelle Route des Sorcières. S'ils parviennent à survivre à l'ensemble des épreuves, Agatha aura une chance de retrouver ses pouvoirs.

Teen, un personnage énigmatique

Depuis les débuts de la série, les fans multiplient les discussions autour de la véritable identité de cet adolescent, qui répond au simple nom de Teen (abréviation du mot Teenager en anglais). Il faut dire que son vrai nom reste justement l'un des plus grands secrets du programme.

Finalement, il aura fallu attendre la fin de l'épisode 5 diffusé ce mercredi 9 octobre 2024 pour avoir enfin un indice important sur ses origines. Un indice qui confirme justement la théorie la plus plébiscitée par les fans. Pour cause, les connaisseurs des comics ont rapidement opté pour l'hypothèse suivante : Teen pourrait bien être Wiccan, aka Billy Kaplan, l'un des fils de Wanda.

On connaît enfin le véritable nom de Teen

Visiblement, cette piste était la bonne ! Pour mémoire, lors de l'épisode 5, la bande est projetée dans une sorte de teen-movie des années 90. Pour réussir l'épreuve dédiée à Agatha, ils vont devoir s'amuser avec les forces démoniaques en jouant avec une planche de Ouija. Dans le processus, ils convoquent sans le vouloir la mère d'Agatha, qui s'empresse de condamner à mort sa fille pour toutes les horreurs qu'elle a commises.

Alice intervient alors avec sa magie pour sauver Agatha… Mais Harkness reste fidèle à sa réputation de sorcière perfide et décide d'absorber le pouvoir d'Alice avant de la tuer. Le tout devant les yeux terrifiés de Teen. Il laisse alors exploser sa colère, libérant au passage ses véritables pouvoirs. Aussi froide que la glace, Agatha lâche alors la réplique suivante : “Tu es bien le fils de ta mère”.

Cette remarque fait entrer Teen dans une furie destructrice. Il s'en prend alors à Agatha en contrôlant l'esprit de Jennifer et Lilia. Dans le dernier plan de l'épisode, on le voit alors arborer sur son front une couronne identique à celle sa mère lorsqu'elle devient la Sorcière Rouge.

Si l'on a donc maintenant une idée plus précise de l'identité de Teen, de nombreuses questions restent encore sans réponse : quelles sont vraiment ses origines, sachant qu'il ne devrait plus exister après que Wanda a levé l'illusion qui pesait sur Westview ? Quelles sont ses motivations ? Cherche-t-il à faire revenir sa mère d'entre les morts ? Pourquoi a-t-il besoin d'Agatha ? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs ? On aura peut-être la réponse dans les quatre derniers épisodes à venir sur Disney+.