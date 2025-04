On connaît bien les avantages écologiques des voitures électriques. Mais une étude récente met en avant un autre bénéfice inattendu. Ce nouvel argument pourrait convaincre les derniers sceptiques.

Il était une fois Tesla

On associe souvent les voitures électriques à l’écologie ou à l’économie d’énergie. Mais leur fiabilité est un avantage souvent oublié. Moins de pièces en mouvement, moins de liquides à changer, et une mécanique plus simple : autant de facteurs qui réduisent les risques de pannes. Un rapport récent confirme que les véhicules électriques sont aujourd’hui plus fiables que leurs équivalents à essence ou diesel.

L’étude a été menée par l’ADAC, le principal club automobile d’Allemagne. Elle s’appuie sur les appels à l’assistance enregistrés en 2024, soit des milliers de données concrètes. Résultat : les voitures électriques immatriculées entre 2020 et 2022 ont eu en moyenne 4,2 pannes pour 1 000 véhicules. En comparaison, les modèles thermiques ont affiché un taux de 10,4 pour 1 000. Et cette tendance s’accentue chaque année. En 2022, certaines électriques comme le Tesla Model Y ou la Volkswagen ID.4 ont même frôlé le zéro défaut.

Les voitures électriques tombent deux fois moins en panne que les modèles thermiques selon l’ADAC

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les pannes des voitures électriques concernent rarement la batterie haute tension. Dans 50 % des cas, c’est la batterie 12 volts, présente aussi sur les voitures thermiques, qui est en cause. Les autres problèmes recensés concernent le moteur, les pneus ou l’électronique de bord. Chez les modèles thermiques, les soucis sont plus variés et touchent davantage le système de démarrage ou l’alimentation électrique. L’écart de fiabilité est donc bien réel, surtout chez les modèles récents.

Même si certains véhicules électriques comme la Hyundai Ioniq 5 affichent encore un taux de panne élevé, la tendance générale est à l’amélioration. L’ADAC note que la majorité des défauts rencontrés dans les premières générations ont été corrigés. Les constructeurs ont appris, et les modèles plus récents sont plus robustes. Même des véhicules d’entrée de gamme comme la Dacia Spring s’en sortent bien, avec un taux de panne inférieur à la moyenne. Acheter une voiture électrique aujourd’hui, c’est donc aussi faire le choix d’un véhicule plus fiable au quotidien. Un argument de plus pour convaincre les conducteurs encore hésitants.

Source : ADAC