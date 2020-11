Acheter la PS5 : à quelle heure et quels sites l’auront en stock le 19 novembre

La PS5 et la PS5 Digital Edition sortent dès demain en France. Après une longue période de rupture de stock totale, Sony a confirmé que des consoles seront bel et bien disponibles à la vente chez certains revendeurs. On fait le point pour vous sur la situation.

Après sept ans de bons et loyaux services, la PS4 s'apprête à passer le flambeau à la PS5 ce 19 novembre 2020. En effet, la PS5 et la PS5 Digital Edition débarquent dès demain en France. Les deux consoles next-gen ont d'ores et déjà fait leurs premières armes aux États-Unis et dans six autres pays depuis le 12 novembre.

Comme vous le savez peut-être, la console a rapidement été victime de son succès après l'ouverture des précommandes. Sony s'est d'ailleurs félicité de ces préventes records. Seulement, depuis plusieurs semaines maintenant, il est quasiment impossible de trouver une PS5 en vente chez les différents revendeurs français.

Sony confirme le réapprovisionnement des stocks

Il y a bien quelques malins qui proposent la PS5 à des prix exorbitants sur eBay et le Bon Coin, mais évidemment on vous déconseille fortement de répondre aux offres de ces internautes peu scrupuleux. Si vous souhaitez vous procurer une PS5, sachez que Sony a confirmé qu'il y aura bel et bien des stocks disponibles ce 19 novembre 2020.

Quels sont les revendeurs qui proposeront la PS5 et à partir de quelle heure les ventes seront-elles ouvertes ? En premier lieu, Amazon a d'ores et déjà confirmé qu'il y aura des stocks de PS5. Les ventes seront ouvertes dès 13h sur le site de e-commerce américain. Du côté de la Fnac, l'entreprise a précisé qu'il sera possible d'acheter la PS5 en ligne dès 10h du matin ce 19 novembre. Les consoles pourront être récupérées en boutique dès le lendemain pour les intéressés.

Elles sont arrivées dans nos entrepôts samedi 😍

🔜 PS5 pic.twitter.com/LMk6GjvSfJ — Cdiscount (@Cdiscount) November 16, 2020

Concernant ensuite Cdiscount, Boulanger, Leclerc et Auchan, les quatre revendeurs pourraient mettre en vente la PS5 dès ce mercredi soir à 23h59. Il faudra être présent à ce moment-là pour vérifier si tel est le cas, et ne pas hésiter à abuser de la touche F5 pour rafraîchir la page. Quant à Micromania, la chaîne de magasins spécialisés a fait savoir qu'elle ne prendrait aucune nouvelle commande de PS5 jusqu'à nouvel ordre. Inutile donc d'en chercher demain sur leur site.

Pour rappel, Sony a précisé précédemment qu'aucune PS5 ne sera disponible en magasin le jour du lancement. En cette période de crise sanitaire, le constructeur privilégie exclusivement la vente en ligne, afin “d'assurer la sécurité des joueurs, de nos détaillants et de notre personnel face au Covid-19″.

