Wilier Triestina présente le Urta Hybrid, un VTT électrique en carbone aussi léger qu’il est coûteux

Wilier Triestina remporte le prix du VTT électrique le plus léger avec un Urta Hybrid pesé à 16 kg. C'est un record dans cette catégorie, mais on est encore loin des VTT non électrifiés. Heureusement, ce vélo a d'autres atouts à faire valoir.

Le fabricant de vélo italien Wilier bat un nouveau record de légèreté avec le Urta Hybrid. Ce VTT downcountry électrique se veut à l’aise sur la route, sur la piste et sur les pentes de montagne. Il ne pèse en effet que 16 kg dans sa version haut de gamme. Avec un tarif qui débute à 7000 €, il est certes tout terrain, mais il n’est pas pour toutes les bourses, d’autant que les vététistes les plus exigeants trouveront sans doute peut-être que sa fiche technique n’est pas la plus alléchante du plateau.

Les deux modèles les plus onéreux, le E357BH4M et le E357GAXH (qui coûtent 12 500 et 8 000 € respectivement) sont équipés de guidons et de potences en carbone également, ce qui les rend d’autant plus légers. Les modèles plus abordables ont, eux, un équipement en aluminium. Ils sont tous équipés d’une fourche Rock Shox Sid avec un débattement de 120 mm. L’amortisseur arrière, un Rock Shox Deluxe Ultimate Remote 210X55, permet de dévaler les pentes, comme tout bon VTT downcountry.

Le modèle le plus cher ne pèse que 16 kg avec une batterie d'une capacité de 430 Wh

Tous les modèles intègrent un moteur Fazua Ride 60. Cette jeune société allemande jouit d'un savoir-faire certain en la matière, puisqu’elle a été rachetée par Porsche cet été même. Au niveau des statistiques, un il déploie un couple honorable de 60 Nm, loin des 85 Nm offerts par les moteurs Shimano EP8 et autre Bosch Performance Line CX ou des monstrueux 160 Nm proposés par le Jeep eBike.

À en croire le motoriste, peu importe, la vitesse des VTT électriques étant limitée à 25 km/h en France, les sensations offertes par le Urta Hybrid n’en seront que plus naturelles. Le Fazua Ride 60 propose un système d’assistance progressive ou constante selon le mode choisi parmi les quatre proposés. De la plus légère à la plus forte, Breeze et Rocket offrent une assistance constante, tandis que le mode River propose une assistance proportionnelle à la puissance de pédalage. Un quatrième mode a été ajouté spécialement pour les vététistes.

La batterie amovible pèse 2,3 kg pour une capacité de 430 kWh. Selon le fabricant, il sera possible d’augmenter l’autonomie des Wilier Triestina Urta Hybrid en ajoutant une batterie dans le cadre du vélo pour atteindre les 640 kWh. La marque vénitienne ne précise pas l’autonomie réelle ou théorique de ses produits. Elle dépend bien évidemment du style de conduite et du terrain empruntés. En théorie, on peut estimer qu‘avec une batterie de 640 kWh, le Wilier Triestina Urta Hybrid devrait parcourir entre 80 et 120 km. Les Wilier Triestina Urta Hybrid sont disponibles en trois tailles, S, M et L, et en deux couleurs : noir et olive. La légèreté et la fluidité se paient au prix fort, puisque les prix des Wilier Triestina Urta Hybrid s’étalent de 7000 à 12 500 €. On est bien loin du Zündapp Z801, le vélo électrique low cost lancé par Lidl en début d'année.