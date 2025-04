AAWireless 2 : le prix de l’adaptateur Android Auto sans fil est en forte baisse, vite !

L’adaptateur AAWireless 2 fait l'objet d'une grosse promotion sur le site officiel de la marque. Pendant quelques jours, le célèbre kit Android Auto sans fil est à prix réduit.

Android Auto est indispensable pour de nombreux automobilistes, mais tous n’y ont pas accès de la même manière. La liaison filaire avec un smartphone est encore nécessaire pour la plupart des utilisateurs.

Grâce au dongle AAWireless 2, quasiment n’importe quel système d’info-divertissement compatible avec Android Auto peut se connecter sans fil avec un smartphone. Après le modèle d'origine qui a été lancé en 2021, une version améliorée est disponible depuis fin octobre 2024. Et en ce moment, soit seulement six mois après sa sortie, vous pouvez profiter d’une réduction de 20% sur le AAWireless 2, mais cette offre ne va pas durer.

AAWireless 2 : plus pratique, mais aussi moins cher

Grâce à la promotion printanière en cours, le AAWireless 2 est à 47,99 € au lieu de 59,99 €. Cela correspond à une réduction de 20% sachant qu’à la base, cette deuxième génération est moins chère que la première.

En effet, le AAWireless 1 était proposé au prix de 69,99 € jusqu’à la sortie de son successeur en octobre dernier. Par rapport à cette version, le prix actuel est donc environ 30% plus bas. La promotion est valable du 14 avril au 21 avril 2025 inclus. Vous avez encore quelques jours pour en profiter.

Les nouveautés du AAWiress 2, l’adaptateur Android Auto sans fil le plus populaire

Cette nouvelle version adopte un fortmat plus allongé, avec des coins arrondis, contrairement à la forme carrée et plus anguleuse de la première version. Le AAWireless 2 est 30% plus petit que son prédécesseur, ce qui le rend moins encombrant.

On note également l’arrivée d’un nouveau bouton physique multifonctions avec des voyants LED tout autour. Cette nouveauté est aussi au centre des nouvelles fonctionnalités de l’adaptateur Android Auto sans fil. Grâce à ce bouton, vous pouvez en effet passer d’un smartphone à un autre beaucoup plus facilement ou encore interrompre la liaison entre le smartphone et le système d'info-divertissement de manière temporaire.

Que vous configuriez l'appareil pour la première fois ou que vous connectiez un nouveau smartphone, ce bouton rend l’appairage plus simple et plus rapide.