À peine lancés, les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 sont déjà beaucoup moins chers, mais il va falloir faire vite

Les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 font l’objet d’une belle remise chez Samsung, mais pas pour longtemps. Jusqu’au 5 août, la marque propose plusieurs réductions dont le cumul peut monter jusqu’à 580 €. On vous explique comment bénéficier de cette offre à durée limitée.

Samsung célèbre Paris 2024 avec une offre spéciale sur son site, et notamment sur les nouveautés phares du moment : les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6. Le géant coréen propose pas moins de trois offres différentes sur ces deux produits. De quoi cumuler jusqu’à 580 € de remise, voire plus.

Pour commencer, Samsung propose un code promotionnel consacré aux JO 2024. Jusqu’au 5 août 2024 inclus, vous pouvez profiter de 10 € de réduction tous les 100 € d’achat avec le code FLAMME10. Cela correspond à une première remise allant jusqu’à 230 € en fonction du modèle choisi et de sa capacité de stockage.

Trois réductions cumulées pour l’achat du Galaxy Z Flip6 ou du Z Fold6

En dehors du code promo, Samsung propose également un bonus reprise de 100 € pour l’achat d’un Galaxy Z Flip6 ou d’un Z Fold6. Le bonus s’applique sous la forme d’une réduction immédiate au panier, et c’est sans compter le montant de la reprise qui peut être de plusieurs centaines d’euros en fonction du produit échangé et de son état.

Il peut s’agir d’un smartphone, d’une tablette, d’une montre connectée, d’écouteurs sans fil ou encore d’un vieil ordinateur portable. Peu importe l’état de l’appareil (fonctionnel ou non), l’échange vous permet de bénéficier du bonus de reprise de 100 €.

Et jusqu’au 31 août 2024, Samsung propose aussi une offre de remboursement conditionnée à l’achat du Galaxy Z Flip6 ou du Z Fold6 avec une autre nouveauté (Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ou 3 Pro). Peu importe le moment où vous achetez l’un ou l’autre des deux produits, vous restez éligible à l’ODR tant que les achats sont effectués entre le 15 juillet et le 31 août 2024.

En d’autres termes, les deux achats ne doivent pas nécessairement être simultanés ou même avoir été effectués dans la même enseigne (les marketplaces sont exclues). Tous les détails sur l’ODR sont disponibles ici.

530 € de remise sur le Galaxy Z Flip6 de 512 Go

Le Galaxy Z Flip6 bénéficie même d’une quatrième offre sur la version disposant de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Celle-ci est disponible à la base à 1 199 € au lieu de 1 319 €, soit au même prix que la version de 256 Go. Le modèle fait ainsi l’objet d’une première réduction de 120 €.

À cela s’ajoutent les 110 € de remise avec le code FLAMME10 ainsi que 100 € de bonus en cas de reprise. Le Z Flip6 vous reviendrait ainsi à 989 € sans compter le montant de la reprise. Et si vous respectez les conditions de l’ODR, vous bénéficiez d’un remboursement de 180 €.

Somme toute, le smartphone vous reviendrait ainsi à 809 €, voire moins avec le montant de la reprise éventuelle.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre le chargeur de 25W, une coque transparente Paris 2024 ainsi qu’un film de protection anti-reflet.

En ce qui concerne le Galaxy Z Fold6, l’ODR applicable est de 250 € si vous achetez une seconde nouveauté Samsung en plus du smartphone pliable. La réduction totale pourrait ainsi monter jusqu’à 580 € pour la version 1 To, sans compter le montant éventuel de la reprise.

