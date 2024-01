À ce prix là, le Xiaomi 11T Pro est une excellente affaire

Il n'est certes plus tout jeune, mais le Xiaomi 11T Pro reste un très bon smartphone en 2024. Surtout à son prix actuel chez RED by SFR, sans forfait. Vous pouvez en effet l'acheter sous la barre des 230 €, soit au prix d'un smartphone d'entrée de gamme.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus le Xiaomi 11T Pro, un smartphone haut de gamme à sa sortie il y a un peu plus de deux ans. Il avait déjà l'avantage d'offrir un excellent rapport qualité prix. Et même aujourd'hui, ce smartphone garde une bonne cote auprès des utilisateurs.

Si vous recherchez un smartphone premium au prix d'un modèle d'entrée de gamme, voici une offre qui devrait vous intéresser.

Xiaomi 11T Pro : le smartphone passe à seulement 229 € dans sa version 256 Go

Cette offre nous est proposée par RED by SFR et elle n'est liée à aucune obligation d'engagement. Le Xiaomi 11T Pro 256 Go est ainsi disponible pour tout le monde à 229 € au lieu de 699 à son lancement. C'est de mémoire le prix le plus bas que nous avons constaté sur ce modèle depuis son lancement.

Si vous décidez de prendre un forfait RED by SFR (sans engagement) en même temps, vous pouvez même profiter d'une réduction supplémentaire de 100 € sous la forme de remboursement sur facture. Le Xiaomi 11T Pro vous reviendrait ainsi à 129 € seulement.

Notez que l'ODR est aussi valable pour les anciens clients qui effectuent un renouvellement de mobile avec un forfait RED by SFR sans engagement. L'offre de remboursement est valable jusqu'au 8 janvier 2024. Seule la version noire du smartphone est encore disponible en stock.

Pour rappel, le Xiaomi 11T Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces (2400 x 1080 pixels) et est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 888. Ce dernier reste une bête de course en 2024, d'autant plus qu'il est ici épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Xiaomi 11T Pro dispose enfin d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. De quoi recharger intégralement le smartphone en moins de 20 minutes. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur de 108 MP + 8 MP + 5 MP.

Pour les selfies, il dispose d'un capteur frontal de 16 MP. Enfin, le Xiaomi 11T Pro est compatible avec MIUI 15, la dernière version de système de Xiaomi.