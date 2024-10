Ces activités humaines qui ralentissent la rotation de la Terre préoccupent les scientifiques

Certaines activités humaines et les changements environnementaux influencent la rotation de notre planète. En redistribuant les masses sur la Terre, de grandes constructions et la fonte des glaciers peuvent modifier la durée d’un jour. Ces variations ont des conséquences mesurables sur la précision des calculs nécessaires à l’exploration spatiale.

Depuis des millénaires, les humains se sont organisés en fonction des cycles du jour et de la nuit, en suivant la rotation de la Terre. Pourtant, ce phénomène naturel est loin d’être constant : la durée exacte d’un jour varie légèrement au fil du temps. Des événements naturels comme les séismes, mais aussi des constructions humaines, peuvent modifier la vitesse de rotation de notre planète.

Le barrage des Trois Gorges en Chine, qui retient jusqu'à 40 milliards de mètres cubes d'eau, en est un exemple notable. En 2024, une étude de la NASA a montré que ce type de mégastructure peut allonger la durée d’un jour de 0,06 microseconde, soit 60 milliardièmes de seconde, en concentrant une masse importante à un seul endroit​. De plus, d'autres projets, comme les nouveaux barrages en Inde et au Brésil, contribuent eux aussi à de légères modifications de la rotation de la Terre​.

Les changements climatiques ont un impact plus fort sur la rotation de la Terre

Au-delà des constructions humaines, les effets du changement climatique sur la rotation de la Terre sont encore plus significatifs. Une étude de 2024, publiée dans Nature Geoscience, a révélé que la fonte accélérée des glaciers au Groenland et en Antarctique modifie la répartition des masses terrestres. Cette dernière déplace l'eau vers les océans, allongeant la durée des jours de 1,33 milliseconde par siècle, un rythme plus rapide qu'auparavant​. Ce déplacement influence aussi l'axe de rotation de la notre planète en déplaçant le pôle géographique de plusieurs centimètres chaque année.

Ces modifications, bien que petites, ont une importance particulière pour les scientifiques. Les variations de la rotation terrestre peuvent affecter la trajectoire des satellites et des missions spatiales. Elles créent la nécessité d’effectuer des ajustements de précision pour éviter des erreurs de trajectoire. En 2024, l’Observatoire Royal de Belgique a observé que les variations saisonnières des niveaux d’eau ont modifié la vitesse de rotation de la Terre de 0,07 microseconde par jour​. Ce phénomène, combiné à l’influence de la gravité lunaire et à d’autres changements environnementaux, rend notre planète de moins en moins fiable comme référence temporelle.

Sources : NASA, Nature Geoscience