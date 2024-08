À cause d’Apple, cette option pratique de Spotify ne fonctionne plus sur iPhone, mais il y a une solution

Spotify est amputé d'une fonction utile sur iPhone à cause d'une décision d'Apple contestée. Il existe cependant une méthode pour la retrouver. On vous explique comment faire.



Vous qui lisez régulièrement nos colonnes, vous savez qu'entre Spotify et Apple, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi l'on parle, rappelons qu'après une plainte de la plateforme de streaming audio, la firme de Cupertino a écopé d'une amende de 1,8 milliards d'euros. Et ce n'est qu'un exemple. Spotify la pointe régulièrement du doigt pour des décisions qui selon lui sont contraires aux règlements européens, notamment le récent Digital Markets Act (DMA) entré en vigueur cette année.

Le service suédois s'en est très rapidement emparé pour se libérer des obligations imposées par Apple. Dès janvier 2024, avant l'application du DMA en mars, il annonçait l'arrivée des achats in-app sur iPhone. Mais c'était sans compter sur la marque à la pomme croquée qui fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Fin mai, c'est carrément une fonctionnalité entière de Spotify qui devenait inutilisable sur iPhone : Spotify Connect. On espérait que ce n'était que passager, mais non.

Voici comment continuer à utiliser cette fonction de Spotify sur iPhone malgré l'interdiction d'Apple

Spotify Connect permet “d'utiliser un appareil pour contrôler votre musique à distance sur un autre appareil“. En clair, vous pouvez par exemple monter et descendre le volume d'une enceinte connectée (ou autre) en utilisant les boutons physiques de l'iPhone. Plus maintenant. “Apple a mis fin à la technologie qui permet à Spotify de contrôler le volume des appareils connectés”, lit-on sur la page dédiée à l'option. D'après The Verge, Apple veut forcer Spotify à intégrer son application dans les Home Pods, ses enceintes intelligentes.

Sauf que cela permettrait de se servir de Spotify Connect comme avant uniquement sur ces appareils. Une solution qui n'en est pas une. Qu'à cela ne tienne, Spotify en a une autre. Elle n'est pas idéale, mais elle a le mérite de vous simplifier la tâche.

À partir du 3 septembre, après avoir mis à jour l'application, si vous appuyez sur les boutons de volume de votre iPhone pendant que Spotifiy Connect est actif, vous verrez une notification. Touchez-la et cela ouvrira directement le slider tactile pour contrôler le son. Si Spotify est déjà ouvert, il s'affichera directement, sans notification. C'est mieux que rien.