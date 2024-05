iPhone : une mise à jour d’iOS casse le contrôle du volume

Les iPhone ont perdu une fonctionnalité bien pratique. Il n'est plus possible de régler le volume d'un autre appareil sur lequel on diffuse un contenu via le bouton physique du mobile. Seules les applications Apple sont épargnées…

Vous aviez l'habitude d'utiliser votre iPhone pour régler le volume d'un média en cours de lecture et diffusé depuis le mobile vers un autre appareil ? Et bien ce n'est dorénavant plus possible sur les applications tierces, comme Spotify, YouTube ou Netflix. Il n'est pas clair depuis quand date cette suppression de fonctionnalité, mais les probabilités pointent vers la mise jour iOS 17.4.

Augmenter ou baisser le volume d'un téléviseur ou d'une enceinte, sur lesquels joue un contenu casté depuis l'iPhone, grâce au bouton physique de son smartphone, était pourtant très pratique. Il est bien plus simple de contrôler le volume sonore ainsi que de devoir chercher une télécommande ou de déverrouiller son iPhone et entrer dans l'application.

L'iPhone perd une fonctionnalité pourtant appréciée

Les utilisateurs ont d'ailleurs exprimé leur colère quant à ce changement, qui constitue une claire dégradation du confort d'utilisation. De nombreux témoignages ont émergé sur Reddit et sur les forums de Spotify. “En raison d'une mise à jour iOS, les utilisateurs de Spotify ne peuvent plus utiliser les commandes de volume de leur iPhone pour modifier le volume des enceintes connectées”, indique un modérateur sur les forums de Spotify.

Spotify Connect est justement une fonctionnalité très populaire permettant d'utiliser un appareil pour contrôler sa musique à distance sur un autre appareil. Dans le cas de Spotify, il semble que les développeurs aient même retiré complètement la prise en charge de cette fonction de l'app, car elle a aussi disparu des iPhone tournant sur une version antérieure à iOS 14.1.

Notez qu'il est toujours possible de régler le volume d'un autre appareil depuis le bouton physique d'un iPhone… si le contenu est casté à partir d'une application propriétaire. Si vous avez recours à Apple Music ou à Apple TV, rien ne change et tout fonctionne parfaitement comme avant, en tout cas sur tvOS. Seules les applications tierces sont donc victimes de la fin de ce type de support. On ne sait pas pourquoi Apple a retiré cette possibilité. A priori, il ne paraît pas s'agir d'un bug, mais d'une réelle volonté du fabricant, peut-être pour mettre en avant ses propres services.

Source : Android Authority