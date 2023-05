9Anime, Allanime : les sites de piratage d’animés attaqués par les ayants-droit

Une association d’ayants-droit américain a déposé un recours auprès de la justice californienne. Elle demande à cette dernière le droit d’obtenir des informations sur les propriétaires de sites spécialisés dans le piratage d’animés japonais, dont 9Anime et Allanime. 9Anime est particulièrement concerné : il cumule plus de 200 millions de visites par mois en moyenne.

Vous connaissez certainement Zone Téléchargement, Wawacity ou encore Cpasbien. Ils doivent leur notoriété à leur activité : diffuser illégalement des contenus, que ce soit des films, des séries, des jeux, de la musique, etc. De nombreux sites pirates font l’objet de poursuite en France menée notamment par l’ARCOM et les ayants-droit. Le but est non seulement d’obtenir réparation, mais surtout de bloquer les Internautes qui souhaitent y accéder. Voilà pourquoi ces portails changent régulièrement d’adresse.

Cette lutte n’est évidemment pas franco-française. Elle est mondiale. Nous évoquons régulièrement les différentes poursuites judiciaires menées par Nintendo, que ce soit contre les sites qui partagent les jeux ou contre les développeurs d’émulateurs (que ce soit Skyline, dont le développement est annulé, ou Dolphin, dont la sortie sur Steam est bloqué) ou de système qui contournent les protections. Aux Etats-Unis, les ayants-droit des films et des séries ont créé une association appelée Alliance for Creativity and Entertainment, ou ACE.

Les sites de piratage d'animés attaqués aux Etats-Unis

ACE fait régulièrement l’objet d’articles au sujet des actions judiciaires menées contre les sites de piratage. En fin de semaine dernière, l’association a déposé un recours auprès d’un tribunal californien. Le but : collecter des informations à propos de plusieurs sites qui piratent des animés japonais. La liste comprend 9Anime, Allanime, Ninjashare, Animefreak ou encore Animet.

Pour se faire, ACE veut passer par Cloudflare. Pourquoi ? Parce qu’ils sont tous des clients de Cloudflare. Rappelons que Cloudflare est un fournisseur de service en distribution et sécurisation de contenus ou d’applications en ligne. C’est notamment grâce à Cloudflare qu’il est difficile de tracer les serveurs où les contenus sont hébergés. Le recours d’ACE sert donc à forcer Cloudflare à céder des informations telles que le nom du client, son adresse physique, son adresse IP, son adresse eMail, son numéro de téléphone et ses informations de paiement. L'objectif : retrouver les propriétaires et les attaquer en justice pour fermer leurs sites.

La majorité des sites cités dans le recours distribuent illégalement des animés japonais. Et certains engendrent beaucoup de trafic. 9Anime, notamment, génère plus de 2,5 milliards de visites par an, soit environ 200 millions de visites par mois, dont 30 % en provenance des Etats-Unis. Il est classé parmi les 200 sites web les plus consultés dans le monde. Ninjashare en génère plus de 15 millions tous les mois. Et Allanime, bien moins important, enregistre 4,7 millions de visites par mois.

