La 5G deviendra la norme en 2027 d’après Ericsson

Ericsson vient de publier son “Mobility Report” dans lequel l'équipementier révèle de nombreuses statistiques sur le développement du secteur des télécommunications. Parmi les chiffres dévoilés, un pourcentage retient l'attention : la 5G représentera 50% des abonnements mobiles mondiaux en 2027.

La 5G s'impose lentement, mais sûrement, avec toujours plus d'utilisateurs à son actif. D'après une récente déclaration de Huawei, on dénombre déjà 520 millions d'utilisateurs 5G à travers le monde, tandis qu'1,5 millions de sites ont été installés tout autour du globe. Et bien entendu, cette dynamique va se poursuivre, c'est en tout cas ce qu'assure le dernier “Mobility Report” d'Ericsson publié ce mardi 30 novembre 2021.

Dans ce document, l'équipementier revient sur les avancées effectuées dans les télécommunications depuis ces dix dernières années, et se projettent et imaginent le visage des télécoms dans la décennie à venir. Selon Ericsson, le trafic de données mobiles a été multiplié par 300 depuis 2011, avec 5,5 milliards de nouvelles connexions téléphoniques en ligne dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, rien que le trafic des données mobiles enregistrées au 3e trimestre 2021 est supérieur à l'ensemble du trafic mobile généré jusqu'à fin 2016. Rien que ça.

Sans surprise, la 4G LTE a grandement participé à cette mise sur le réseau de plus en plus d'utilisateurs, et maintenant c'est au tour de la 5G de prendre le relais. Déjà en juin 2021, une étude menée par Ericsson affirmait que la 5G avait fait exploser l'utilisation de data mobile dans le monde, avec une consommation moyenne mondiale de 10 Go/mois.

La 5G, une technologie incontournable d'ici 2027

Comme le précise l'équipementier, la 5G dispose d'un avantage de poids par rapport à la 4G LTE : le cycle de vie technologique des appareils 5G est nettement plus rapide. En d'autres termes, les appareils 5G compatibles sont bien plus nombreux que ne l'étaient les appareils 4G au même moment de cycle de vie de la génération de réseau mobile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 23% des smartphones sont compatibles 5G actuellement, alors que 8% des appareils étaient compatibles 4G à l'époque.

Pour Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, la 5G deviendra une technologie incontournable et dominante d'ici 2027. Selon lui et ses équipes, la nouvelle génération de réseau mobile représentera environ 50% de tous les abonnements mobiles dans le monde, en couvrant 75% de la population mondiale.

“La communication mobile a eu un impact incroyable sur la société et les entreprises au cours des dix dernières années. À l'horizon 2027, les réseaux mobiles feront plus que jamais partie intégrante de notre mode d'interaction, de vie et de travail. Notre dernier rapport Ericsson sur la mobilité montre que le rythme du changement s'accélère, la technologie jouant un rôle crucial”.