5G : les Galaxy Z Fold 4 et les iPhone 14 sont largement plus rapides que leurs prédécesseurs

Si vous vous demandiez si cela vaut bien la peine de passer d’un Z Fold 3 à un Z Fold 4 ou d’un iPhone 13 à un iPhone 14 en termes de performances, ce test à grande échelle mené par Ookla devrait vous intéresser au premier chef.

Ookla s’est penchée sur les performances sur les réseaux 5G des iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, et leurs équivalents en iPhone 14 et des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Elle a testé ces appareils dans 10 pays dont la France et la Suisse. Les résultats pour un même appareil varient grandement d’un pays à l’autre. La 5G est plus ou moins bien implantée dans le monde et les zones d’un même pays peuvent être plus ou moins bien desservies.

Comparons tout d’abord les Z Fold 3 et Z Fold 4 en France. Selon Ookla, les possesseurs du Galaxy Z Fold 4 profiteront d’une rapidité de connexion accrue de 33%. Cette dernière passe de 217,8 Mbps à 290,83 Mbps. Le gain est moindre en UL, de l’ordre de 8 %. On passe ainsi de 14,58 à 15,8 Mbps.

Les connexions 5G des Galaxy Z Fold 4 et des iPhone 14 sont jusqu'à 33 % plus rapides qu'avant

Les iPhone 13 et iPhone 14 bénéficient d’un bond en performance plus grand encore. Si vous possédiez un iPhone 13 “de base”, et que vous avez acheté un iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus performant de tous les iPhone, vous constateriez des chargements plus rapides de 42 % ! Notons qu’Apple est totalement cohérent dans le positionnement de ses produits, puisque plus on monte en gamme, plus l’appareil est rapide. Un iPhone 14 de base est 15,7 % plus rapide qu’un iPhone 13 de base, un iPhone 14 Pro est 20,2 % plus rapide qu’un iPhone 13 Pro, et un iPhone 14 Pro Max est 22,8 % plus rapide qu’un iPhone 13 Pro Max.

Au vu de ces chiffres, Ookla n’hésite donc pas à conseiller aux personnes qui hésiteraient à acheter un nouveau Galaxy Z Fold 4 ou un nouvel iPhone 14 (quelle que soit sa déclinaison) à franchir le pas : le jeu en vaut largement la chandelle, en termes de nouvelles fonctionnalités comme en termes de rapidité de connexion à la 5G.