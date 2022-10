La 5.5G sera 10 fois plus rapide que la 5G avec des débits à 10 Gbps

Alors que la 5G continue de séduire de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde, sa mise à niveau, sobrement intitulée 5.5G, voit son développement avancer à vitesse grand V. Et les promesses sont pour le moins alléchantes : les débits proposés, atteignant 10 Gbps en transfert descendant, seront en moyenne 10 fois plus rapides que ceux de la 5G.

Hier, Huawei profitait du Global Mobile Forum, qui se tient actuellement à Bangkok, en Thaïlande, pour annoncer que la 5G a désormais franchi le cap des 700 millions d’utilisateurs à travers le monde. C’était alors l’occasion pour Ken Hu, le président du conseil d’administration de la firme chinoise, de dévoiler les premières informations juteuses sur la 5.5G, la prochaine grosse mise à jour du réseau.

Aujourd’hui, c’est au tour de Wang Tao, directeur exécutif de Huawei, de revenir plus en détail sur la technologie et de donner des nouvelles de l’avancée du projet. L’annonce a de quoi nous laissait bouche bée : la 5.5G sera 10 fois plus rapide que la 5G, selon Wang Tao, alors même cette dernière a fait bondir de manière significative les compteurs de débits à son déploiement en 2020.

La 5.5G va faire exploser les compteurs de débit

Ainsi, Wang Tao précise que la 5.5G propose pourra proposer des débits allant jusqu’à 10 Gbps, grâce à un réseau composé de 100 milliards de connexions et reposant sur l’intelligence endogène, une version en quelque sorte améliorée de l’intelligence artificielle à l’aide de hardware spécifique. Si la technologie est toujours en cours de développement, Wang Tao explique que ce dernier a déjà franchi plusieurs étapes prometteuses.

Premièrement, le processus de standardisation est déjà bien avancé. Pendant ce temps, les innovations techniques sont désormais au point, et l’objectif de 10 Gbps a bien été rempli. Enfin, l’intégration des objets connectés (Internet of Things) est au point, puisque trois technologies de prises en charge sont désormais compatibles.

« L’industrie des communications est en constante évolution », a expliqué Wang Tao. « La 5.5G est passée à la vitesse supérieure. Pour l’avenir, notre tâche consiste à nous attaquer à ces cinq nouveaux domaines : normes, spectre, produits, écosystèmes et applications. »

Source : Huawei