5G : la construction d’une usine Huawei en Alsace n’adoucira pas la position de la France

Bruno Le Maire vient d’annoncer en direct sur BFMTV que la perspective d’une construction d’usine en France, avec 200 millions d’euros d’investissement et plus de 500 emplois à la clé n’infléchira pas la position de la France d’un iota sur la 5G : « personne, et certainement pas moi, ne cède à quelque chantage que ce soit – il y a une position qui a été prise et qui est très claire, nous ne faisons pas de discrimination » entre les équipementiers réseau, lance Bruno Le Maire.

Et d’ajouter : « nous veillons simplement à nos intérêts de sécurité et stratégiques […] ça ne modifie pas d’un iota la position du gouvernement Français sur la 5G ». Huawei a annoncé la semaine dernière son intention de construire une usine en France pour construire des équipements 4G et 5G. Une opération séduction. La France laisse, sur le papier, champ libre aux opérateurs pour le choix de leurs équipementiers réseau.

Tout en leur demandant de laisser au premier ministre le soin de trancher le choix du constructeur de certains équipements réseau stratégiques. Pour l’heure, les opérateurs se sont donc plutôt rabattus sur les leaders européens Nokia et Ericsson. La France a également approché Samsung. En faisant miroiter des centaines de créations d'emplois, Huawei pouvait espérer s’attirer la sympathie du gouvernement.

Tout en soignant son image auprès des Français en « re-localisant » dans l’hexagone des emplois industriels. Selon Challenges, des cadres de Huawei sont en discussion pour construire le futur site industriel dans la région de Strasbourg en Alsace. Pour l’instant, rien n’indique que la déclaration de Bruno Le Maire conduira Huawei à annuler son projet d’usine en France.

