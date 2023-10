Forfait mobile : plus d’un français sur deux veut bientôt changer d’opérateur, mais pas pour la 5G

Selon l'étude menée par le cabinet Olivier Wyman dans plusieurs pays d'Europe, plus d'un français sur deux envisage de changer de forfait mobile. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas pour passer à la 5G.



Les forfaits téléphoniques mobiles, ce n'est pas ça qui manque en France. Les quatre opérateurs majeurs en ont chacun plusieurs, trois possèdent aussi une marque “low-cost” associée, et à cela s'ajoutent les multiples opérateurs utilisant le réseau de SFR, Orange, ou Bouygues Telecom . Il y a donc l'embarras du choix, mais est-ce que dans les faits, vous avez envie de changer d'offre ? Selon l'étude menée en Europe par le cabinet Olivier Wyman, la réponse est oui, surtout en France.

Elle a été menée dans 4 pays : l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. C'est dans l'Hexagone que la volonté de passer à un autre opérateur est le plus forte : 51 % l'envisage. À l'inverse, seuls 39 % des Allemands y pensent. Sans surprise, la raison principale de cette envie d'ailleurs et le prix. Dans ce contexte, ce sont les opérateurs low-cost qui en profiteraient. Emmanuel Amiot, Responsable de la Practice Communication, Media et Telecom chez Oliver Wyman, explique : “En France, 56 % des consommateurs qui envisagent de changer d’opérateurs sont engagés aujourd'hui auprès d'opérateurs traditionnels mais plus de la moitié serait susceptible de se tourner vers un opérateur low-cost […].”

51 % des français veulent changer de forfait mobile mais presque autant se fiche de la 5G

Les deux autres critères majeurs pour motiver un changement sont la qualité du réseau et le nombre de données disponibles dans le forfait. Étonnamment, la 5G n'est pas un argument, au contraire. 48 % des français ne sont pas intéressés par la nouvelle norme mobile, malgré son essor sur le territoire. Une tendance que l'on peut expliquer par une couverture moindre, mais surtout par des tarifs plus élevés. Or, seuls 34 % des interrogés sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir la 5G.

Et parmi ceux qui consentiraient à faire l'effort, presque 60 % n'accepteraient pas une augmentation de plus de 5 % sur l'année. Forcément, ça élimine beaucoup de forfaits. Comme le résume Emmanuel Moriot, “le marché européen de la téléphonie est un environnement en constante évolution, et les consommateurs n’hésitent pas à aller voir ailleurs pour trouver une meilleure offre. Les acteurs traditionnels vont devoir se montrer innovants pour faire face à la montée des low-cost […]”. On attend de voir comment ils vont faire.