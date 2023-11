Orange, Bouygues, Free, SFR : Internet et forfaits mobiles, voici les grands gagnants en 2023

Sur un marché français des télécoms en crise, comme dans les autres domaines de l'économie, deux acteurs majeurs se distinguent, l'un pour ses bonnes performances, l'autre pour son inquiétante dégringolade.

Sur un marché de la téléphonie mobile en constant ralentissement depuis au moins quatre trimestres, deux opérateurs téléphoniques se distinguent. Le premier, c’est Free, qui se dégage en leader incontesté en nombre de nouveaux abonnés, puisque la compagnie de Xavier Niel a engrangé pas moins de 274 000 nouveaux clients au cours du 3e trimestre 2023. Bouygues Telecom monte sur la deuxième marche, avec 108 000 nouveaux abonnés, tandis qu’Orange occupe la troisième place avec 83 000 contrats supplémentaires.

SFR se démarque de ses concurrents, mais pas de la meilleure des manières : l’hémorragie d’abonnés continue, puisque 118 000 d’entre eux ont décidé d’aller voir ailleurs au cours de l’automne. C’est un peu moins que les 135 000 qui ont quitté l’opérateur d’Altice pendant l’été dernier, mais la situation n’en est pas moins alarmante pour SFR, d’autant plus que le constat n’est pas plus réjouissant dans le domaine des box Internet.

Orange et Free tirent leur épingle du jeu sur le fixe et les mobiles, SFR est en chute libre

Dans le domaine des abonnements Internet et téléphone fixe, les « box » donc, Free et Bouygues Telecom sont au coude à coude depuis le début de l’année. Au troisième trimestre, c’est ce dernier qui se place de nouveau en première position en nombre d’abonnements, avec 81 000 nouvelles signatures, 62 % de plus que son grand concurrent Free, dont les Freebox ont séduit 50 000 nouveaux abonnés clients. Derrière, c’est la lente descente aux enfers, Orange et son nouveau nouveau décodeur TV 4K que vous n’aurez pas, perd 31 000 clients, et SFR, 44 000.

S’il est un secteur d’avenir pour les FAI, c’est bien celui de la fibre, dont le déploiement est loin d’être achevé en France. Avec 36 millions de clients éligibles, la perspective de croissance dans ce domaine est très forte pour les opérateurs. Cela s’exprime aussi dans les chiffres, puisque tous les opérateurs sans exception ont enregistré une augmentation du nombre d’abonnements. Malgré ses démêlés judiciaires, Orange tire son épingle du jeu, avec 259 000 nouveaux abonnés au troisième trimestre, talonné par Free, avec 200 000 signatures, Bouygues Telecom et SFR fermant la marche avec 154 000 et 91 000 nouveaux abonnés respectivement.