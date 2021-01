5G Free : voici la carte de couverture réseau dans votre région

La 5G se déploie lentement mais sûrement à travers toute la France. L’opérateur a lancé une carte interactive afin de constater l’avancée du réseau. Une fonctionnalité bien utile, repérée par nos confrères d’Univers Freebox. On constate ainsi que c'est la région PACA qui est pour l'instant la mieux couverte en 5G.

La 5G va faire partie intégrante de notre vie dans peu de temps. Si le réseau est déjà accessible pour certains, il reste encore beaucoup de travail pour le déployer sur tout le territoire. Les opérateurs, comme Free, multiplient les efforts pour démocratiser ce réseau et surtout attirer les clients. Iliad a publié une carte interactive du déploiement de la fibre et de la 5G sur son site. Elle permet de voir le pourcentage du territoire couvert, mais aussi le nombre de prises fibres éligibles dans chaque région. La couverture 4G et le nombre de boutiques sont également signalés.

Comme le note Univers Freebox, Iliad a établi un classement des régions les mieux couvertes par le réseau 5G. Ce n’est pas l’île de France qui se classe en tête, puisque la région est septième, avec seulement 38,85% du territoire couvert. C’est la région PACA qui se hisse sur la première marche du podium avec 58,87% de son territoire couvert, suivi par l’Auvergne Rhône Alpes (53,45 %) et la Bourgogne Franche-Comté (43,67%). Au total, c’est 41,75% de la population qui est aujourd’hui concernée par la 5G de Free.

Comme le précise Univers Freebox, Free compte aussi bien la bande des 3,5 Ghz que la bande fréquence de 700 MHz, moins performante.

Une carte plus précise sur le site de Free

Si vous souhaitez avoir une carte plus précise, il en existe une autre sur le site de Free. Celle-ci détaille la couverture 5G, triant la bande des 3,5 Ghz et celle des 700 Mhz. On se rend alors compte que la première reste largement minoritaire sur le territoire, ne représentant que des îlots isolés. On peut espérer une démocratisation dans le courant de l’année, mais il faudra faire preuve de patience avant de la voir partout.

Free n’est pas le seul opérateur à proposer des cartes interactives de ce type, puisqu’il en existe également chez la concurrence. Et vous, êtes-vous couvert en 5G ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Univers Freebox