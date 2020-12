La 5G consomme moins d’électricité que la 4G affirme Nokia

La 5G n’est pas une catastrophe écologique, affirme Nokia. D’après une étude réalisée par l’équipementier en Espagne, le réseau mobile du futur consomme d’ailleurs moins d’électricité que la 4G. In fine, l’arrivée de la 5G va donc permettre d’économiser de l’énergie et de palier à l’explosion de la consommation de data. Explications.

La 5G est dans le viseur des militants et des élus écologistes. Dans une tribune publiée en septembre, 70 élus écologistes français affirment d’ailleurs que la 5G va s’accompagner d’une « grosse inflation de la consommation électrique », contribuant au réchauffement climatique.

Pour tordre le cou aux idées reçues, l’équipementier réseau Nokia et Telefónica, un opérateur de télécommunications espagnol, ont réalisé une étude sur la consommation électrique réelle de la 5G. Verdict : « les réseaux 5G sont jusqu’à 90% plus efficaces en matière d’énergie par unité de trafic que les anciens réseaux 4G », avance Nokia dans un communiqué publié ce 2 décembre 2020.

Sur le même sujet : voici la carte des premières antennes 5G autorisées par l’ANFR

La 5G est une technologie plus verte que la 4G

Pendant trois mois, les ingénieurs de Nokia ont étudié la consommation électrique des antennes 5G mises en place par Telefónica. Pendant de laps de temps, l’étude s’est intéressée à la consommation effective du réseau en période d’accalmie ou en période de surcharge. Un système de surveillance en temps réel a tenu un tableau de bord de la quantité d’énergie consommée par Mbps en fonction de la répartition de la charge de trafic.

Malgré la pression exercée sur le réseau à certains moments des tests, la consommation électrique est restée plus faible qu’avec la 4G. Le réseau 5G s’appuie sur des réseaux d’accès sans fil (RAN). Pour fonctionner dans les meilleures conditions, ces réseaux d’accès n’ont pas besoin de se trouver à proximité des antennes 5G. De facto, ils utilisent moins d’énergie pour se connecter aux stations que l’architecture de la 4G. « La technologie 5G RAN est nettement plus efficace que les technologies traditionnelles » souligne Nokia.

La 5G permet de transmettre plus de bits de données par kilowatt d’énergie que les précédents réseaux sans fil. L’explosion de la consommation de données (qui devrait attendre les 200 Go/ mois en 2025), brandie comme un épouvantail par les écologistes, ne s’accompagnera donc pas d’une augmentation colossale de la consommation d’électricité. Au contraire, les réseaux 5G naissants sont mieux préparés à l’augmentation de la consommation de data que les réseaux 4G actuels. « La 5G est une technologie nativement plus verte » conclut Nokia.