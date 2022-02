3G : le réseau est coupé définitivement aux États-Unis

Face à la démocratisation de la 5G, les opérateurs n'ont plus d'intérêts à maintenir en activité leurs réseaux 2G et 3G. Voilà pourquoi les principaux opérateurs américains comme Verizon et AT&T ont annoncé la fermeture progressive de leurs réseaux 2G et 3G en 2022. Mine de rien, il faudra procéder à quelques modifications sur votre smartphone si vous souhaitez voyager chez l'Oncle Sam. On vous explique tout.

Comme vous le savez peut-être, de nombreux pays procèdent à la fermeture progressive de leurs réseaux 2G et 3G, à l'heure où la 5G commence à se démocratiser. L'objectif est simple, libérer de la bande-passante pour poursuivre le déploiement de la nouvelle norme de réseau mobile.

Or et si vous êtes abonnés chez Orange, vous avez peut-être reçu il y a peu de temps un SMS de l'opérateur. Il vous informe notamment de la fermeture du réseau 3G aux USA dès le 22 février 2022. En sus, l'entreprise rajoute qu'il faudra mettre à jour votre mobile si vous souhaitez continuer à téléphoner et à rester connecté à Internet chez l'Oncle Sam.

Attention, ne vous inquiétez pas. Vous ne devrez pas ajouter l'achat d'un smartphone compatible 5G à la facture de votre voyage, non. En effet, le réseau 4G est toujours actif aux États-Unis et vous pourrez l'utiliser pour surfer sur le web évidemment. Non, la disparition de la 3G pose un problème dans un tout autre domaine : les appels vocaux.

Avoir un smartphone compatible VoLTE, la condition

En effet, les appels vocaux exploitent sur la plupart des smartphones les bandes de fréquences 2G et 3G. En d'autres termes, si ces fréquences ne sont plus accessibles, il faudra obligatoirement que votre appareil soit compatible avec la VoLTE pour passer des appels via le réseau 4G. La Voice Over LTE est une technologie proposée par tous les opérateurs français, Free s'étant enfin décidé à l'offrir à ses abonnés depuis novembre 2021.

Seulement et il est important de le préciser, tous les smartphones ne sont pas compatibles avec la VoLTE. Pour s'en assurer, le plus simple reste de vérifier la fiche technique de votre téléphone depuis votre espace client (sur le site de votre opérateur). Sur le site d'Orange, vous trouverez ici une page dédiée à la recherche des modèles compatibles avec la VoLTE. Au total, on compte plus de 200 mobiles compatibles avec cette technologie.

Pour rappel, les États-Unis ne sont pas les premiers à tirer un trait sur la 3G. L'Allemagne a déjà passé le pas depuis le 30 juin 2021, Vodafone et Telekom ayant fermé définitivement leurs réseaux 3G respectifs. Plusieurs pays européens comme l'Italie, la Suède, la République Tchèque ou encore le Portugal ont annoncé vouloir faire de même d'ici 2025. Concernant la France, aucune mesure n'a encore été décidée.