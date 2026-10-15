300 € de remise sur cette TV Mini LED TCL de 65 pouces qui se transforme en tableau d’art : elle passe sous les 900 €

Le téléviseur TCL 65A400U bénéficie d’une réduction de 300 € chez Boulanger. Ce modèle Mini LED de 65 pouces dispose d’un écran 4K à 144 Hz et d’un mode art pour afficher des tableaux dans votre salon. Il est à 899 € au lieu de 1 199 €, soit une baisse de 25 %.

TV Mini LED TCL 65A400U

Un grand écran noir au milieu du salon n’est pas forcément ce que l’on préfère quand on éteint son téléviseur. Grâce au mode art, le TCL 65A400U permet d’afficher une peinture ou vos photos personnelles lorsque vous ne regardez pas de programme, un peu comme les TV The Frame de Samsung. Son design de 39,9 mm d’épaisseur facilite également son intégration au mur.

Ce modèle de la gamme 2026 fait l’objet d’une belle réduction chez Boulanger. Il passe sous la barre des 900 €, à 899 € très exactement. L’économie à réaliser est de 300 € par rapport au prix de référence de 1 199 €. Le produit est vendu et expédié par Boulanger, qui propose également un support mural offert.

TCL 65A400U : un écran Mini LED pour les films comme pour le jeu

Le mode tableau n’est pas le seul intérêt de ce téléviseur. On retrouve une dalle 4K de 65 pouces, avec un rétroéclairage Mini LED réparti sur 576 zones. Ce contrôle de la lumière par zones permet de mieux gérer le contraste entre les parties claires et sombres de l’image. Le téléviseur est également compatible Dolby Vision.

Le TCL 65A400U est aussi une TV pour les gamers. Il offre un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz en 4K et peut même monter à 288 Hz si vous baissez la définition à 1080p. Le VRR quant à lui synchronise le rafraîchissement avec les images envoyées par la source pour limiter les déchirures. L’ALLM de son côté active automatiquement le mode à faible latence.

Enfin, cette TV Mini LED de TCL tourne sous Google TV, l’OS le plus polyvalent pour les téléviseur, avec un accès aux applications les plus courantes. Chromecast et AirPlay 2 sont aussi de la partie pour diffuser des contenus depuis vos appareils compatibles.

 


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