3 nouvelles chaines gratuites dans le bouquet Freebox TV, une nouveauté bienvenue dans Android Auto, c’est le récap’ de la semaine

Discovery Science, Boomerang et CNN débarquent sur Freebox TV, Google met encore à jour Android Auto, Huawei pourrait à nouveau produire ses smartphones 5G, c’est le récap’ de la semaine.

Bonne nouvelle pour les abonnés au bouquet Freebox TV qui bénéficient de trois nouvelles chaines gratuites. Pour améliorer l’autonomie de votre Android, il vous suffit de désactiver la 5G de votre smartphone. Alors que Google déploie la nouvelle version d’Android Auto, Huawei pourrait bientôt contourner l’embargo américain et finir par produire ses propres smartphones 5G.

Freebox bénéficie de 3 nouvelles chaînes gratuites

Si vous êtes abonné à la Freebox TV, vous serez heureux de découvrir que 3 nouvelles chaines gratuites sont désormais disponibles sur la plateforme. Discovery Science, Boomerang et CNN font maintenant partie du bouquet TV. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le contenu de ces trois nouveaux programmes gratuits.

Gagnez en autonomie en désactivant la 5G de votre Android

Si la majorité des smartphones récents ne sont pas ralentis par la 5G, certains modèles voient encore leur consommation de batterie entamée par cette technologie. Ookla a partagé une étude où l’on découvre la perte d’autonomie en fonction des diverses puces pour smartphones. Si le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm s’en sort bien, ce n’est pas le cas des Tensor et Tensor G2. Pour améliorer l’autonomie de votre Android, nous vous conseillons donc de désactiver les réseaux 5G.

Fibre optique : un outil « e-intervention » pour limiter les pannes

Les opérateurs ont enfin déployé l’outil « e-intervention » qui permettra de réduire les pannes et les mauvais branchements. Cette mise en place arrive après de nombreuses relances de l’Arcep et permettra de faciliter la communication entre les opérateurs d’infrastructures et les opérateurs commerciaux.

Huawei pourrait bientôt produire à nouveau des smartphones 5G

Alors que Huawei est sous embargo américain depuis 4 ans, Reuters révèle que la compagnie aurait finalement trouvé un moyen de produire ses propres puces 5G via des compagnies locales. La fabrication de smartphones 5G pourrait donc reprendre grâce au fondeur SMIC. Reste à savoir si Huawei parviendra à prendre sa place sur le marché mondial de smartphones 5G.

Android Auto se perfectionne encore

Avec le déploiement de la version 10.0 de son système d’exploitation, Google perfectionne son interface Assistant. Un changement de design bienvenu qui permet au conducteur de voir les applications les plus importantes s’afficher simultanément. Cette nouvelle intégration pourrait permettre à terme une homogénéisation entre toutes les différentes versions d’Android.

Nos tests de la semaine

Huawei Mate X3 : de très beaux atouts

Le Huawei Mate X3 est très séduisant, notamment grâce à son design ultra léger et ultra fin. Il est parfait si vous vous déplacer souvent, car son autonomie tient deux jours et que ses performances vous permettront de travailler en mobilité. L’expérience audio est bonne et vous serez satisfaits de vos clichés, notamment vos portraits et autoportraits. Attention, le Mate X3 n’est pas parfait. Vous serez encore et toujours privé de Google, l’interface est chargée en applications commerciales préinstallées et en publicités et le taux de rafraichissement minimum est coincé à 60 Hz.

Nothing Phone 2 : un smartphone singulier mais parfois décevant

Si l’on adore son design unique qui lui permet de se distinguer des autres smartphones du marché, on regrette les faiblesses techniques qui accompagnent le Nothing Phone 2. La partie photo laisse à désirer, et la chauffe en jeu ou encore la disposition des boutons physiques seraient des points à améliorer. Cela étant dit, c’est un smartphone équipé d’un processeur puissant, d’une surcouche bien pensée et d’une belle autonomie.

Volkswagen ID.3 (2023) : quelques améliorations mais encore quelques défauts

La partie conduite est toujours aussi agréable et la finition est en nette progression. La gestion électrique est également très bonne et subit moins de bugs que la version précédente. L’ergonomie est encore perfectible, notamment au niveau des commandes tactiles. On regrette aussi que les menus du système d’info-divertissement ne soient pas plus intuitifs.

