Cette nouvelle IA transforme vos croquis en dessins de qualité, c’est bluffant

Nouveau venu dans le monde de l'intelligence artificielle, Stable Doodle, développé par Stable AI, transforme de simples traits en dessins de différents styles. Une avancée qui devrait permettre à tous de créer des résultats convaincants, même sans talent artistique.

L'intelligence artificielle n'en finit pas d'évoluer et de proposer des outils de plus en plus intuitifs. Dernier en date, l'outil Stable Doodle, développé par la start-up Stability AI et intégré à sa plate-forme d'outils en ligne Clipdrop. Son objectif est simple : générer des images de qualité à partir d'une esquisse. Que vous soyez un déjà un artiste ou incapable de dessiner autre chose qu'un bonhomme en bâton, l’intelligence artificielle vous proposera quelque chose de convaincant.

Stability AI associe sa technologie pour générer une image à partir d'un texte et un “système de contrôle conditionnel” qui comprend les contours de l'esquisse. Effectivement, l'outil Stable Doodle permet de proposer un dessin couplé à une requête pour obtenir un résultat plus précis. Cela peut être un adjectif (“un chien joyeux”) ou encore un style (“photo-réaliste”). L'entreprise précise d'ailleurs que pour le moment, seul 14 styles sont supportés, à taper soi-même ou à sélectionner dans la liste. D'autres seront bientôt ajoutés.

Stable Doodle veut rendre la création de dessins accessible à tous

L'outil est destiné “aux professionnels comme aux novices, quelle que soit leur familiarité avec l'IA”, précise Stability AI. Lors de nos tests, nous nous sommes rendu compte du potentiel de Stable Doodle, mais également de ses limitations. Obtenir un être humain sans mains déformées est assez difficile par exemple. Les développeurs en sont conscients : “Le résultat est dépendant de l'esquisse originale et de la requête donnée par l'utilisateur”.

On peut déjà imaginer l'utilité du programme pour un designer d'intérieur ou un architecte qui voudrait rapidement transformer un croquis en résultat présentable à un client. À terme, il sera possible d'importer ces propres dessins, l'apprentissage continu assurant des rendus de plus en plus qualitatifs. Pour l'instant, Stable Doodle ne se pose pas en concurrent de Midjourney. Son approche originale et ses possibilités d'évolution devraient cependant convaincre une partie des utilisateurs. Faites-vous une idée dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous, c'est gratuit.