Le Galaxy S24 Ultra utilisera une batterie améliorée, le Li-Fi veut remplacer le Wi-Fi, le récap

Samsung prévoirait d’améliorer la technologie utilisée par la batterie de son prochain Galaxy S24 Ultra, le Li-Fi sera 100 fois plus rapide que le Wi-Fi actuel, ASUS met à jour sa console ROG Ally, c’est le récap.

Le prochain Galaxy S24 Ultra devrait bénéficier d’une amélioration intéressante au niveau de sa batterie qui lui permettra de se recharger plus vite. De son côté, le Li-Fi vient de recevoir sa première norme, c’est-à-dire que les fabricants vont commencer à pouvoir l’utiliser dans leurs appareils. Enfin, ASUS vient de corriger des problèmes de surchauffe dans sa console portable ROG Ally. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 14 juillet 2023.

Le Galaxy S24 Ultra va enfin profiter d’une recharge vraiment rapide

Samsung aurait l'intention d'utiliser une batterie améliorée dans son prochain flagship, le Galaxy S24 Ultra. Elle devrait offrir une capacité accrue et une charge plus rapide. Dans le passé, les appareils Galaxy haut de gamme de Samsung ont été limités à une charge de 45 W, tandis que les concurrents chinois ont fait pression pour des vitesses de charge plus rapides. Selon les rumeurs, le Galaxy S24 Ultra offrirait une capacité de charge de 65 W, ainsi qu’une technologie d’empilement de cellules.

Le Li-Fi est beaucoup plus puissant que le Wi-Fi

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a établi une nouvelle norme 802.11bb pour le Li-Fi, une technologie de communication sans fil qui utilise la lumière au lieu des fréquences radio. Le Li-Fi pourrait être 100 fois plus rapide que les normes Wi-Fi actuelles, avec des taux de transfert de données théoriques pouvant atteindre 224 gigaoctets par seconde. Il offre une plus grande fiabilité, une latence plus faible et une sécurité accrue par rapport au Wi-Fi, car il fonctionne dans un spectre optique exclusif.

La ROG Ally reçoit une mise à jour pour corriger un gros défaut

Asus a reconnu un problème avec le lecteur de cartes mémoire de sa console portable ROG Ally et a annoncé son intention de publier une mise à jour logicielle pour résoudre le problème. La surchauffe de la console entraîne un dysfonctionnement du lecteur de cartes mémoire ou risque d'endommager les cartes insérées. La prochaine mise à jour augmentera la vitesse du ventilateur pour atténuer l'accumulation de chaleur du système, mais elle risque d'augmenter le bruit du ventilateur.

