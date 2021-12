27% des bitcoins sont détenus par 0,01% des portefeuilles

Une étude vient de révéler que sur les 19 millions de Bitcoins actuellement en circulation, environ 27 % étaient contrôlées par une infime partie des portefeuilles. Seuls 0,01 % des portefeuilles détiendraient un quart de la cryptomonnaie.

Une étude récente du National Bureau of Economic Research suggère que le Bitcoin a développé son propre groupe « des 1% » qui récoltera probablement la plupart des gains dans les années à venir. En effet, seulement 0,01 % des détenteurs de portefeuilles Bitcoin contrôleraient environ 27 % de la monnaie en circulation.

Ce pourcentage de 27 % correspond à environ 5 millions de Bitcoins sur les 19 millions en circulation, ce qui représente environ 232 milliards de dollars (205,5 milliards d’euros) actuellement. À titre de comparaison, les 1 % d'individus les plus riches des États-Unis ne contrôlent “qu'un” tiers environ de la richesse totale du pays, note le Journal.

Le Bitcoin est toujours une monnaie très centralisée

L'étude, menée par les professeurs de finance Antoinette Schoar de la MIT Sloan School of Management et Igor Makarov de la London School of Economics, vise à démontrer que le bitcoin n'est pas aussi décentralisé qu'on pourrait le croire. « Malgré ses 14 ans d'existence et le battage médiatique qu'il a suscité, il s'agit toujours d'un écosystème très concentré », a déclaré Mme Schoar. Ce nouveau rapport est donc assez alarmant pour la communauté cryptographique, car les principaux défenseurs du Bitcoin ont fait la promotion de la décentralisation comme l'un des plus grands principes du réseau Bitcoin.

En effet, lors de sa création en 2009, le Bitcoin affichait la volonté d’offrir une monnaie indépendante d’un pouvoir centralisé. Cependant, bien qu’elle soit créée en la « minant » de manière décentralisée par des ordinateurs, une grosse partie des Bitcoins sont toujours détenus par une fraction des portefeuilles existants.

Tous les bénéfices tirés de la hausse du prix du Bitcoin reviennent donc à un très petit groupe de personnes, appelées « Whales » (baleines) dans la communauté cryptographique. On sait également que ce petit groupe de propriétaires pourrait également perdre beaucoup d’argent. En effet, la Banque d’Angleterre a déjà alerté que le Bitcoin pourrait perdre toute sa valeur si de nouvelles régulations venaient à être mises en place.

Source : Blockchain analysis of the bitcoin market