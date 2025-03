150 enquêteurs et 2 ans d’enquête, voilà ce qu’il a fallu pour fermer un service de streaming illégal dans ce pays

Les autorités d'un pays d'Europe annonce la fermeture d'un service de streaming pirate possédant environ 30 000 clients. L'opération de grande envergure aura pris 2 ans avant d'aboutir à l'arrestation de suspects.

Alors que le fameux bouclier anti-piratage italien veut s'étendre du sport aux films et séries, les autorités européennes continuent leur travail de démantèlement des services de streaming illégaux. Après plus de 2 ans d'enquête, l'un d'eux doit capituler. Il a causé des millions d'euros de préjudice. C'est en tout cas ce qu'avance le fournisseur de télévision payante allemand à l'origine de la plainte. Son nom est encore inconnu, de même que le service en question qui opérait depuis plusieurs années.

Dans un communiqué joint, la police criminelle de Hof et l'Office central de cybercriminalité de Bavière annoncent avoir procédé à des arrestations. Au total, plus de 150 enquêteurs ont été mobilisés sur l'affaire. Elle a atteint son point culminant le 18 février dernier avec des perquisitions menées dans 17 propriétés. Sur les 18 suspects concernés, 3 furent arrêtés et placer en garde à vue. Le butin total récolté par les officiers s'élève à 16 000 € en espèce, 35 000 € en cryptomonnaies et plus de 200 “appareils numériques“.

Un important service de streaming pirate ferme ses portes après une opération de police d'envergure

Les autorités indiquent avoir fermé “plusieurs serveurs soupçonnés d'être utilisés pour le streaming illégal“. Les 3 hommes arrêtés ont respectivement 36, 37 et 59 ans. Le rôle de chacun n'est pas clair à ce stade, mais la police semble se concentrer sur le plus jeune. Dans tous les cas, les prévenus sont accusés “d'avoir illégalement mis à disposition de plus de 30 000 clients dans le monde” le service pirate en question.

Plusieurs autres personnes sont également accusées “d'avoir revendu le service de streaming illégal ou de l'avoir utilisé” elles-mêmes. Leur nombre exact n'est pas spécifié. En ce qui concerne le trio principal, actuellement incarcéré, il comparaitra devant un tribunal prochainement. Les peines encourues pour les faits qui leur sont reprochés vont de 6 mois à 10 ans de prison ferme.