Le Piracy Shield pourrait bientôt s’attaquer aux sites de streaming illégal pour protéger les films, plus rien ne semble l’arrêter

Initialement conçu pour bloquer les diffusions illégales de sports en direct, le “bouclier anti-piratage” italien pourrait bientôt s’élargir. Les ayants droit souhaitent inclure des contenus comme les films et les programmes non sportifs dans ce système, visant une protection encore plus large des œuvres.

Depuis février 2024, l’Italie utilise un système appelé Piracy Shield pour lutter contre la diffusion illégale de contenus en ligne. Ce dispositif, qui cible en temps réel les retransmissions sportives piratées, est présenté comme une avancée majeure par les autorités et les ayants droit. Toutefois, des critiques sur son efficacité et son impact collatéral ont également émergé, notamment concernant des blocages accidentels de sites légitimes. Malgré cela, l’autorité italienne considère ce système comme un outil clé pour protéger les droits des diffuseurs.

Fort de ce premier succès, le bouclier pourrait bientôt évoluer. L’AGCOM envisage d’étendre ce dispositif à d’autres types de contenus protégés par le droit d’auteur. Parmi les propositions discutées figure la possibilité d’inclure les films, notamment les premières diffusions, et les émissions non sportives. Cette idée suscite à la fois des attentes de la part des ayants droit, qui espèrent une meilleure protection de leurs œuvres, et des inquiétudes liées à sa mise en œuvre, notamment sur le risque d’abus ou d’erreurs.

Le Piracy Shield pourrait s’élargir pour protéger les films

Depuis sa mise en place, ce bouclier anti-piratage a bloqué des milliers de sites et adresses IP diffusant illégalement du contenu. Cependant, ce succès s’est accompagné de certains excès, comme le blocage accidentel de plateformes légitimes telles que Google Drive ou Cloudflare. En octobre 2024, une nouvelle étape a été franchie avec l’intégration des services VPN et DNS dans le dispositif, les contraignant à respecter les ordres de blocage. Désormais, l’AGCOM souhaite aller encore plus loin en améliorant les capacités techniques du système pour cibler des contenus plus variés.

L’organisation anti-piratage FAPAV, qui représente des géants comme Netflix, Universal ou Disney, milite activement pour cette extension. Selon son président, la protection des films diffusés en avant-première serait cruciale pour limiter les pertes financières causées par le piratage. Cependant, étendre le Piracy Shield aux contenus non-lives pose des questions. Ce système rapide de blocage, conçu pour des événements ponctuels comme les matchs en direct, pourrait entraîner des erreurs et susciter des controverses s’il était appliqué plus largement. La consultation publique prévue en 2025 sera décisive pour déterminer l’avenir de cette initiative.