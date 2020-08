10 raisons de craquer pour le Samsung Galaxy Note20

Samsung a lancé le très attendu Galaxy Note20, le nouveau flagship de la marque. Le constructeur sud-coréen confirme avec ce nouveau smartphone qu’il reste le maître du secteur mobile. Vous hésitez à craquer ? Ces quelques arguments devraient terminer de vous convaincre.

Un S Pen encore meilleur

Taillé pour la productivité, le Galaxy Note20 se démarque de ses concurrents par son si pratique et confortable stylet : le S Pen. Déjà performant sur les générations de Note précédentes (contrôle du volume et de la lecture de fichiers multimédias à distance, prise de photos, passage de diapos…), le S Pen est désormais capable de retourner au menu d’accueil du smartphone d’un simple geste ou de prendre une capture d’écran. Toujours plus rapide et fiable, le stylet dispose d’un temps de latence de seulement 9 ms pour le Note 20 Ultra !

Un écran magnifique

C’est incontestable, les dalles de Samsung sont les meilleures sur le marché mobile. Nouvelle preuve avec le Galaxy Note20 et son superbe écran Super AMOLED de 6,7 pouces sans encoche pour profiter au mieux des jeux et vidéos. Le Note 20 Ultra va même encore plus loin avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X d’une diagonale de 6,9 pouces et supportant une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité à l’écran. Un régal pour les yeux. Et ce n’est pas fini : le HDR10+ offre un contraste et un rendu des couleurs exceptionnels, et la luminance de 1200 nits permet d’en profiter même en plein soleil.

La 5G, c’est déjà le présent

Les Galaxy Note20 et Note20 Ultra sont disponibles avec la 5G. C’est pile le bon moment pour investir dans un smartphone compatible avec cette génération de réseau mobile : les premiers forfaits 5G en France sont attendus avant la fin d’année 2020. Le Galaxy Note20 est un mobile durable que vous conserverez des années, mieux vaut donc miser sur la 5G dès maintenant.

Le mode DeX

Cette fonctionnalité permet de connecter le smartphone à d’autres périphériques (écran, clavier, souris) pour l’utiliser comme un ordinateur et pouvoir travailler en mode desktop. On pouvait déjà utiliser DeX avec les derniers modèles, mais le Galaxy Note20 apporte encore une nouvelle amélioration : le DeX sans fil qui permet de se connecter à une Smart TV compatible Miracast via le réseau Wi-Fi. Samsung a même pensé à une gestion des deux écrans en simultané, pour vérifier ses messages ou ses réseaux sociaux sur le téléphone tout en jouant sur le téléviseur par exemple. Une option unique en son genre.

Un photophone incroyable

Samsung repousse une nouvelle fois les limites de la photographie sur smartphone avec son Galaxy Note20. Équipé d’un triple capteur avec objectif ultra grand-angle de 12 MP, module principal de 64MP et téléobjectif de 12MP, l’appareil est des plus complet et offre un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu’à x30. Le Galaxy Note20 Ultra nous met quant à lui une véritable claque avec son module principal de 108 MP et son téléobjectif autorisant un zoom optique x5 et un zoom numérique jusqu’à x50. Pour les amateurs de vidéo, l’appareil réussit l’exploit de filmer en 8K et propose un mode super slow-motion en 960 images par seconde.

Jamais à court de jus

L’autonomie est l’un des points les plus importants pour les consommateurs au moment d’acheter un nouveau smartphone. Et les Galaxy Note20 ne déçoivent pas avec leur batterie d’une capacité de 4300 mAh pour le modèle standard et de 4500 mAh pour le Galaxy Note20 Ultra. De quoi tenir aisément toute une journée, même avec une utilisation intensive. Et avec la recharge filaire 25W et le chargeur rapide inclus, il ne vous faudra pas bien longtemps pour récupérer de longues heures d’utilisation (50% de charge en 30 minutes). Même la charge sans fil est efficace, en plus d’être pratique.

Un déverrouillage intuitif et rapide

D’après une étude, nous consultons en moyenne notre smartphone plus de 200 fois par jour. Mieux vaut donc ne pas perdre de temps avec le déverrouillage et accéder le plus rapidement possible au contenu. Avec sa combinaison d’authentification biométrique reconnaissance faciale + lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran, le Galaxy Note20 offre des solutions à la fois pratiques et sécurisées.

Une référence mobile de l’audio

Les smartphones ne sont pas réputés pour leur qualité audio, mais Samsung a pris le parti de soigner cet élément pour ses Galaxy Note20. Vous pouvez écouter de la musique avec les haut-parleurs sans que le son ne vous arrache les oreilles, contrairement à bien d’autres appareils concurrents. Et la marque fournit dans la boîte de très bons écouteurs filaires AKG, pas besoin d’acheter de matériel audio supplémentaire. Pour les amateurs de sans-fil, les Galaxy Note20 supportent la dernière norme Bluetooth 5.1 pour un appairage plus rapide, moins d’interférences et une portée accrue.

La meilleure expérience Android

Les Galaxy Note20 et Note 20 Ultra profitent de la toute dernière version de l’interface One UI 2.5 basée sur Android. La surcouche de Samsung est selon nous la meilleure du marché actuellement. Intuitive, rapide, esthétique, elle coche toutes les cases que l’on demande à une UI pour smartphone. One UI apporte également des fonctionnalités exclusives aux appareils Samsung qui ne sont pas prévues par Android Stock. L’importance de la partie logicielle est primordiale pour une bonne expérience utilisateur, il ne s’agit pas que de regarder la fiche technique des appareils. Et Samsung a une sacrée avance en la matière.

Des bonus de précommande à foison

Samsung a décidé de récompenser les early adopters du Galaxy Note20 Ultra avec des cadeaux. Jusqu’au 20 août 2020, vous avez le choix entre une paire de Galaxy Buds Live, des écouteurs true wireless d’une valeur de 199 euros ou un pack “gaming” comprenant 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate (avec xCloud qui arrive en septembre), une manette PowerA MOGA XP5-X Plus et un dock de recharge sans fil EP-N5200.

Sur la même période, vous pouvez aussi bénéficier d’une assurance Samsung Care+ de 2 ans gratuite en précommandant sur le site officiel de Samsung. Enfin, quatre mois de YouTube Premium sont offerts pour accéder à des contenus exclusifs, se débarrasser des publicités et pouvoir écouter des vidéos et clips en arrière-plan et avec l’écran éteint.