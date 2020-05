Zoom renforce la sécurité des réunions gratuites pour mieux bloquer les intrus

Après les comptes payants, c’est au tour des usagers gratuits de voir le niveau de sécurité de leurs réunions virtuelles renforcé face au Zoombombing. Les paramètres par défaut incluront dès le 9 mai l’activation de la salle d’attente, la saisie d’un mot de passe et la désactivation du partage d’écran automatique.

Même si ce n’est pas très politiquement correct, Zoom est l’un des grands bénéficiaires de la crise du coronavirus. Les employés de nombreuses entreprises ont été contraints de travailler de chez eux. Et les particuliers échangent avec leurs proches grâce aux appels visio. Zoom, comme Microsoft Teams, Skype ou Google Meet, fait partie des solutions techniques pour garder le contact. Mais Zoom connaît un essor fulgurant ces derniers mois. Ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de personnes malintentionnées.

Ces dernières récupèrent sur les réseaux sociaux des identifiants de réunion (les fameux « PMI »). Ils s’invitent dans des réunions non protégées par un mot de passe ou un filtre à l’entrée (la fameuse « Salle d’attente). Et une fois en présence des autres participants, diffusent messages haineux et contenus à caractère pornographique. Une pratique connue sous le nom de Zoombombing.

Suite à la recrudescence de ces mauvaises expériences, Zoom a décidé, en mars dernier, d’effectuer quelques changements dans les paramètres par défauts. D’abord, l’usage d’un mot de passe sera demandé par défaut (mais restera facultatif). Ensuite, la salle d’attente sera activée par défaut. Ainsi, les participants seront invités à entrer dans la réunion que si l’administrateur l’autorise. Enfin, le partage d’écran est par défaut assigné qu’à l’hôte de la réunion.

Après les comptes payants, les comptes gratuits

Dans un premier temps, ces paramètres ont été déployés sur les comptes pour les professionnels et les entreprises. Cela a été effectué le mois dernier. Cette semaine, Zoom annonce l’arrivée le 9 mai prochain de ces paramètres par défaut pour les comptes gratuits. Bien sûr, ce sont des paramètres par défaut. Si vous souhaitez organiser une réunion sans mot de passe, sans salle d’attente et en permettant à tout un chacun de partager son écran, c’est toujours possible. Avec les risques que cela comporte.

En résolvant ce problème de sécurité des réunions, Zoom pourra s’attaquer à d’autres problèmes, comme les failles de son application dont certaines ont d’ores et déjà été corrigées avec le déploiement de la version 5.0.