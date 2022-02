Zoom sur Mac espionne vos conversations même lorsque l’app n’est pas utilisée

Zoom sur Mac espionne les utilisateurs depuis l'installation de la mise à jour macOS Monterrey. Après un bug, l'application de vidéoconférence ne ferme plus le micro à la fin d'une réunion en ligne. Malgré un patch, le problème persiste.

Zoom, le service de vidéoconférence qui a connu une explosion de son parc d'utilisateurs lors du confinement, est victime d'un bug sur les Mac. D'après nos confrères de The Register, l'installation de la mise à jour macOS Monterrey provoque un dysfonctionnement de l'application Zoom.

Citant des témoignages apparus sur la toile au cours des dernières semaines, le média affirme que Zoom garde le microphone des ordinateurs allumé une fois qu'une réunion ou un appel audio est terminé. Apparement, le micro continue de fonctionner même si le logiciel de vidéoconférence n'est plus utilisé. Il faut cependant que Zoom reste ouvert en arrière-plan pour maintenir le micro en état d'alerte.

Zoom maintient le micro allumé en continu sur Mac

“J'utilise MacOS Monterey. Plusieurs fois au cours des dernières semaines, j'ai remarqué le point orange indiquant que le microphone est utilisé par une application, et je clique sur le centre de contrôle et vois que Zoom accède au microphone. Je ne suis pas en réunion et j'ai simplement l'application Zoom ouverte”, explique un internaute sur le forum d'assistance de Zoom.

Si l'application est fermée, le microphone se désactive automatiquement. “Il s'agit d'une violation majeure de la vie privée et j'envisage d'abandonner Zoom et de demander à mon service informatique de remplacer Zoom par une option plus sécurisée”, menace un autre usager sur le forum du service.

Alerté par des utilisateurs inquiets et effrayés, Zoom, déjà accusé à plusieurs reprises de violation de la vie privée, a déployé une mise à jour contenant un correctif dès la fin du mois de décembre 2021. Le service affirmait que la mise à jour 5.9.1 a “résolu un problème concernant le déclenchement de l'indicateur de lumière du microphone lorsqu'il n'y a pas de réunion”.

Malheureusement, il semble que cette mise à jour ne soit pas parvenue à corriger le tir. Les témoignages d'usagers toujours victimes du bug affluent sur la toile. “Cette mise à jour récente ne semble pas avoir fait de différence évidente. Je viens de remarquer à nouveau le point orange quand j'ai quitté Zoom”, avance un internaute. Par soucis pour votre vie privée, on vous conseille de fermer Zoom dès qu'une réunion est terminée.

Source : The Register