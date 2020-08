ZenFone 7 et 7 Pro officiels : capteur rotatif, écran 90 Hz, SD865+… Asus s’attaque à OnePlus

Après le ZenFone 6, Asus présente le ZenFone 7, accompagné cette année par le ZenFone 7 Pro. S’appuyant sur une fiche technique presque identique, les deux smartphones premium profitent de nettes améliorations. Mais, surtout, Asus adopte une stratégie premium qui place ses ZenFone face aux OnePlus 8 et 8 Pro. Voire même à leurs probables versions T.

Il y a un an, Asus nous avait bluffés. Nous ne parlons pas du ROG Phone 2, excellent smartphone pour les gamers. Nous parlons du ZenFone 6, l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année 2019. Une très belle fiche technique. Un design audacieux avec sa « Flip Camera » (qui n’était pas unique, mais tout de même assez rare). Et surtout un prix bien inférieur à la concurrence. Il n’était pas rare que le ZenFone 6 soit qualifié de « flagship killer », en lieu et place du OnePlus 7 Pro.

Un an plus tard, Asus remet le couvert. Après le ROG Phone 3, que nous avons largement décortiqué au cours d’un test-fleuve, voici le ZenFone 7 et le ZenFone 7 Pro. Asus, qui avoue une certaine montée en gamme dans sa stratégie, cède en 2020 aux sirènes des versions « Pro / Plus / Max / Ultra » avec un second flagship « plus premium que premium« . Voilà qui nous rappelle la stratégie de OnePlus avec les dernières générations de flagship.

Une stratégie à la OnePlus

Les différences entre le ZenFone 7 et le ZenFone 7 Pro sont d’ailleurs assez similaires à celles entre un OnePlus et sa déclinaison Pro : une meilleure plate-forme, plus de mémoire (RAM ou stockage) et quelques ajustements au niveau photo. Vous pouvez retrouver ci-dessous les deux fiches techniques des ZenFone 7 et 7 Pro. Nous allons bien évidemment entrer dans le détail et y ajouter nos commentaires.

ZenFone 7 ZenFone 7 Pro Ecran 6,67''

définition Full HD+

résolution 391 pixels par pouce

rétro-éclairage AMOLED

taux de rafraichissement 90 Hz

HDR10+

6,67''

définition Full HD+

résolution 391 pixels par pouce

rétro-éclairage AMOLED

taux de rafraichissement 90 Hz

HDR10+

Chipset Snapdragon 865 (7nm) Snapdragon 865+ (7nm) OS Android 10

Zen UI 7 Android 10

Zen UI 7 RAM 8 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Stockage 128 Go UFS 3.1 256 Go UFS 3.1 microSD Non Non Capteur principal Capteur rotatif

64 MP IMX686 de Sony f/1.8, autofocus PDAF

12 MP f/2.2 grand-angle PDAF

8 MP f/2.4 téléphoto (zoom 3x optique, 12x hybride)

Capteur rotatif

64 MP IMX686 de Sony f/1.8, autofocus PDAF avec stabilisateur optique

12 MP f/2.2 grand-angle PDAF

8 MP f/2.4 téléphoto (zoom 3x optique, 12x hybride) avec stabilisateur optique

Capteur selfie Capteur rotatif Capteur rotatif Batterie 5000 mAh

Recharge rapide 30W 5000 mAh

Recharge rapide 30W 5G Oui Oui Connectivité Bluetooth 5.0, WiFi ac, NFC Bluetooth 5.0, WiFi ac, NFC Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Lecteur d'empreintes sur la tranche Audio Haut-parleur simple

Pas de jack 3,5 mm (adaptateur USB type-C vers jack 3,5 mm non inclus)

Trois microphones Haut-parleur simple

Pas de jack 3,5 mm (adaptateur USB type-C vers jack 3,5 mm non inclus)

Trois microphones Résistance à l'eau Non Non

Commençons par le design. Le ZenFone 7 (et le 7 Pro) reprend le design de son prédécesseur : un grand écran borderless sans encoche et sans trou, des faces en verre minéral (Corning Gorilla 3 à l’arrière et Gorilla 6 à l’avant comme le ZenFone 6), aluminium sur les tranches, et ce bloc photo rotatif appelé « Flip Camera » qui pivote pour se transformer en triple webcam. Asus explique avoir conservé ce choix parce que cela offre des possibilités inédites pour les selfies.

Ecran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces

L’une des conséquences de l’intégration de ce bloc amovible est l’absence d’étanchéité. Autre légère concession : le port jack 3,5 mm a été supprimé et aucun adaptateur ne sera livré avec. En revanche, en France, le ZenFone 7 sera livré avec un casque compatible USB type-C. Le ZenFone 7 est aussi beaucoup plus lourd que son prédécesseur : un beau bébé de 230 grammes environ. Pour expliquer en partie ce gain de poids, le nouveau modèle est aussi beaucoup plus grand. Son écran passe de 6,4 à 6,67 pouces.

La dalle est Full HD+, comme en 2019, avec un léger recul pour la résolution : 386 pixels par pouce. L’écran n’est plus IPS, mais AMOLED (signée Samsung évidemment), promesse de taux de contraste infini et d’une consommation d’énergie en baisse. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz pour l’affichage et 200 Hz pour la surface tactile. L’écran est compatible HDR10+ et Asus promet un Delta E inférieur à 1 (c’est-à-dire une différence très faible entre une couleur et sa représentation à l’écran). La luminosité maximale en extérieur est de 700 nits en extérieur et monte à 1000 nits maximum. Enfin, une LED de notification est présente. Mais elle n’est plus en haut à côté de l’écouteur, mais en bas du téléphone.

Smart Key : un bouton matériel triple usage

Il n’y a pas de lecteur d’empreinte digitale placé au dos, comme le ZenFone 6. Et, malgré l’intégration d’une dalle AMOLED, aucun lecteur d’empreinte n’est présent en façade. Asus a choisi de placer ce composant sur la tranche de droite, dans le bouton d’alimentation, « façon Sony Xperia ». C’est une alternative très pratique (bien meilleure que dans le dos) que nous saluons.

Notez qu’Asus en profite pour fusionner sa « Smart Key » avec cette touche de mise en marche. Cela veut dire qu’un même bouton remplit trois fonctions. Reste à savoir si cela reste commode à l’usage. Notez que la reconnaissance faciale est aussi proposée, mais elle n’est pas très pratique, puisqu’il faut attendre que la Flip Camera change de position pour débloquer le mobile.

Snapdragon 865+, batterie 5000 mAh, charge rapide…

Pour animer donner vie au ZenFone 7 et au ZenFone 7 Pro, Asus a choisi d’équiper le premier d’un Snapdragon 865 et le second d’un Snapdragon 865+ (comme le ROG Phone 3). Les deux modèles sont compatibles 5G et acceptent deux cartes SIM (5G+4G ou dual stand-by 4G) et une carte microSDXC sur un emplacement dédié. Les deux chipsets sont accompagnés de 8 Go de RAM LPDDR5 (pas de version 6 Go en France). 128 Go de stockage sont présents dans le ZenFone 7 et 256 Go dans le ZenFone 7 Pro.

Pour alimenter le chipset et l’écran, Asus a choisi de réintégrer une batterie de 5000 mAh, comme pour le ZenFone 6. La marque promet que l’autonomie du ZenFone 7 ne baisse pas (trop ?), malgré l’écran plus grand, le chipset plus gourmand et la connectivité 5G. Nous testerons bien évidemment cela, dès que nous aurons le téléphone en main. Notez que le ZenFone 7 (et 7 Pro) sont compatibles charge rapide 30 watts (contre 18 watts il y a un an) pour une recharge complète en un peu plus d’une heure et demie selon Asus. Comme le ROG Phone 3, les deux ZenFone 7 sont équipés des nouveaux réglages de charge (charge lente, charge programmée et charge bridée).

Triple capteur photo rotatif avec zoom optique

Passons enfin à la photo avec la Flip Camera. Nous retrouvons donc un bloc photo qui pivote à 180°. Il est fabriqué en métal liquide (comme le ZenFone 6). Son moteur a été revu pour être plus rapide et il est capable d’offrir plus de granularité sur les angles d’ouverture. Et un système permet de le refermer quand le mobile détecte une chute. Nous y retrouvons trois capteurs et non plus deux. Le capteur principal est un Sony IMX686 64 mégapixels (comme sur le ROG Phone 3). Il ouvre à f/1.8 et il est équipé d’un autofocus Dual Pixel.

Le second capteur est un Sony IMX363 12 mégapixels avec objectif grand-angle ouvrant à f/2.2 et autofocus Dual Pixel. Il réalise des photos macros à un minimum de 4 cm de distance. Enfin, le dernier capteur ne provient pas de Sony. Il s’agit d’un modèle 8 mégapixels associé à un téléobjectif ouvrant à f/2.4. Le rapport du zoom est 3x en optique et 12x en hybride. Pas de selfie ici évidemment. Mais vous pouvez utiliser tous ces capteurs en autoportrait.

Côté logiciel, Asus a ajouté un mode Pro pour la vidéo (jusqu’à 8K à 30 images par seconde). Petite remarque : les capteurs 64 et 8 mégapixels du ZenFone 7 Pro sont tous deux équipés de stabilisateurs optiques (actif pour la photo et la vidéo). C’est l’une des différences avec la version classique du téléphone. Les deux modèles sont équipés d’un seul haut-parleur et de trois microphones : un pour les conversations, un pour la réduction de bruit et un pour la prise de vue vidéo.

Le ZenFone 7 et le ZenFone 7 Pro sont équipés de ZenUI 7 que nous avons découvert avec le ROG Phone 3. Asus a d’ores et déjà démarré les tests beta d’Android 11 et promet deux ans de mise à jour des ZenFone (soit jusqu’à Android 12 minimum). Reste donc à savoir quand ils seront disponibles en France et à quel prix. Il y aura certainement une hausse de prix. Espérons qu’elle ne soit pas aussi élevée que celle appliquée au OnePlus 8 Pro.