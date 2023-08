YouTube veut vous forcer à regarder les publicités en les rendant plus difficiles à passer

YouTube vient d’avoir une nouvelle idée pour encourager ses utilisateurs à visionner les publicités affichées en début de vidéo. La plateforme a décidé d’apporter des changements au bouton permettant de les passer.

Depuis plusieurs mois maintenant, YouTube durcit clairement le temps face aux utilisateurs qui décident d’éviter les publicités sur sa plateforme. Le géant de la vidéo a notamment tourné la vis en ce qui concerne les bloqueurs de publicités avec plusieurs avertissements, et a même pensé à un moyen pour vous empêcher complètement de les utiliser.

Depuis, Google s’est finalement attaqué à une autre partie : le design visuel de l’interface. Parmi les changements les plus notables, on peut citer le bouton qui permet de passer les publicités en début de vidéo. Ce dernier est désormais non seulement plus dur à apercevoir, mais également plus compliqué à sélectionner.

YouTube change le design du bouton permettant de passer les publicités

Sur SearchEngineLand, YouTube explique que « Nous testons une mise à jour de la conception du bouton “Sauter les publicités” sur toutes les plateformes. Notre objectif est d'offrir une expérience utilisateur plus cohérente, conformément à la nouvelle présentation de YouTube annoncée l'année dernière ». Pour rappel, YouTube a largement changé l’interface de sa plateforme depuis le début de l’année.

En réalité, le nouveau bouton a désormais un arrière-plan arrondi, et abandonne la majuscule du mot « Publicités ». Le pire, c’est qu’il est sensiblement plus petit et plus transparent. En d'autres termes, il est plus difficile de cliquer dessus et il se fond davantage dans le décor de la vidéo. Auparavant, il s’agissait simplement d’un rectangle qui se détachait du bord de la vidéo, qui était facile à repérer.

Thomas Eccel, expert de Google Ads, s'est exprimé sur la situation, affirmant que si l'entreprise procède à ce changement, cela “affectera le taux de visualisation et les dépenses des campagnes”, sans doute dans le sens d'une augmentation des recettes publicitaires.

Le but de YouTube est clair : vous faire souscrire son abonnement Premium, qui permet de supprimer les publicités sur la plateforme, ou vous encourager encore davantage à visionner toutes les publicités dans leur intégralité avant de commencer votre vidéo.