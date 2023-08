Selon une analyse, des publicités ciblées pour les adultes sont apparues sur des vidéos YouTube destinées aux enfants. Ces pubs auraient ensuite servi à suivre les enfants pendant leur navigation Web à l'aide de trackers et de cookies, ce qui est interdit.



La banque canadienne BMO aimerait que de nouveaux clients prennent une carte de crédit chez eux. Grâce à un outil Google dédié, elle lance une campagne de publicités ciblées sur YouTube. Étrangement, la pub en question s'affiche sur une vidéo destinée aux enfants. La chaîne concernée ayant à ce jour 113 millions d'abonnés. Mais ça ne s'arrête pas là : en cliquant sur la réclame, on atterrit sur le site de la banque qui marque le navigateur avec les logiciels de suivi de Google, Meta, Microsoft…

Ce comportement repéré par Adnalytics est contraire au COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). La loi américaine de 1998 interdit le suivi et le ciblage des utilisateurs de moins de 13 ans. En 2019, Google avait d'ailleurs écopé d'une amende de 170 $ pour avoir récolté des données personnelles d'enfants. Selon l'analyse rapportée par le New York Times, les géants de la tech ont pu suivre les enfants à travers leur navigation Internet, ce qui ne peut se faire qu'après le consentement des parents.

Des publicités ciblées apparaissent sur des vidéos YouTube destinées aux enfants et les suivent

Adnalytics indique avoir identifié plus de 300 publicités de produits adultes sur 100 vidéos YouTube étiquetées “conçues pour les enfants”. Apposer ce label nécessite d’obéir à des règles très strictes. Les spectateurs n'étaient pas connectés à leur compte Google pendant le visionnage. Même ainsi, cliquer sur la pub déclenche l'arrivée de trackers. Interrogé, Google répond que l'étude est “profondément imparfaite et trompeuse”. La firme répète qu'elle ne diffuse pas de publicités ciblées pour les enfants et ne peut pas contrôler les données collectées par un site après un clic sur une réclame YouTube.

De son côté, la banque BMO exprime son inquiétude en rappelant qu'il n'a jamais été dans son intention de diffuser ses pubs aux enfants. Alors que YouTube part en guerre contre les bloqueurs de publicités, Google semble encore avoir à faire pour que son système soit au point. Rappelons que l'affichage de réclames destinées aux adultes sur des vidéos pour enfants n'est pas illégal en soi. L'entreprise de Moutain View dit même que c'est utile pour faire des parents de futurs clients.