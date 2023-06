YouTube : ils encourent 6 ans de prison pour avoir détourné les droits de milliers de chansons

Bien mal acquis ne profite jamais. C’est qu’ont appris deux comparses américains qui avaient détourné le système de redistribution de YouTube à leur profit. En s’attribuant la paternité d’œuvres d’artistes peu connus, ils ont réussi à amasser pas moins de 23 millions $. La justice les a rattrapés, et ils encourent jusqu’à 70 mois de prison.

L’affaire remonte à 2021, année où Webster Batista et Jose Teran ont trouvé un moyen de tromper Content ID, le système permettant d’identifier et de gérer le contenu protégé sur YouTube. Leur combine consistait à chercher des morceaux d’artistes, de musique latine le plus souvent, pas encore enregistrés sur YouTube, de les mettre en ligne sur le service de partage de vidéos, puis d’en revendiquer les droits.

Les plus de 50 000 chansons mises à disposition sur YouTube ont reçu des millions de visiteurs, ce qui leur a permis d’amasser plus de 23 millions de dollars de royalties en quatre ans d’activité. La petite entreprise s’est révélée si lucrative qu’elle s’est rapidement agrandie. MM. Teran et Batista ont ainsi recruté jusqu’à huit employés pour accélérer la recherche de morceaux pas encore « monétisés ». Le succès de leur entreprise frauduleuse était tel qu’elle était officiellement enregistrée comme partenaire de confiance YouTube Content ID.

Ils gagnent 23 millions $ sur YouTube en revendiquant indûment les droits de milliers de chansons

Ce label n’a cependant pas mis les deux compères à l’abri de la justice une fois que les véritables ayants droit se sont aperçus de la supercherie. Dans le procès que leur intente le ministère de la justice étasunien, M. Teran, 38 ans, et M. Batista Fernandez ont d’ores et déjà avoué leur tort et plaidé coupables. Ils encourent une peine de 70 mois de prison pour s'être illégalement passer pour les ayants droit de chansons.

À lire — YouTube va vous faire payer pour regarder des vidéos en meilleure qualité

L’instigateur de cette fraude, M. Teran se serait enrichi de « 6 millions $ qui lui ont permis de soutenir un train de vie fastueux. Face au préjudice causé par M. Teran et aux profits exorbitants qu’il a engrangés, une peine importante est justifiée pour dissuader tout comportement de ce type à l’avenir ».