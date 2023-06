YouTube pourrait enfin ressusciter cette fonctionnalité de tri hyper populaire

YouTube prépare-t-il le retour de la fonctionnalité qui permet de trier les vidéos d’une chaîne à partir des plus anciennes ? C’est en tout cas ce que suggère la réapparition de ce bouton chez certains utilisateurs, après sa disparition il y a quelque temps. Pour l’heure, l’option semble encore en phase de test, ce qui ne l’empêche pas de gonfler les espoirs de nombreux internautes.

Lorsque vous découvrez une nouvelle chaîne YouTube, il arrive que vous souhaitiez découvrir plus de vidéos de ce même créateur. Pour peu que le vidéaste en question n’ait pas sorti des centaines de vidéos depuis ses débuts, il est possible même que vous souhaitiez visionner tous ses contenus par ordre de publication. Seulement voilà, YouTube ne vous facilite pas la tâche.

Alors qu’il a longtemps été possible de trier les vidéos d’une chaîne par ordre chronologique en démarrant par la plus ancienne, YouTube a supprimé cette fonctionnalité il y a quelque temps maintenant. La plateforme a d’ailleurs pendant longtemps affirmé que cette disparition était due à un bug, sans jamais montrer signe de vouloir la réintégrer à son application, au grand désespoir des utilisateurs.

Cette fonctionnalité de tri pourrait bientôt faire son retour sur YouTube

Si vous faites partie des anciens adeptes de cette méthode de tri, on a une bonne nouvelle pour vous : YouTube pourrait bientôt la faire revenir. En effet, plusieurs utilisateurs de Reddit ont remarqué que l’onglet Plus ancien apparaît de nouveau sur certaines chaînes, permettant d’afficher directement les premières vidéos publiées par le créateur.

Cet onglet apparaît dans la version 18.23.35 de l’application Android et iOS et ne semble pas encore déployé sur la version web. Qui plus est, il semblerait que tous les utilisateurs n’y aient pas accès, et que l’onglet ne s’affiche pour l’heure que sur certaines chaînes sélectionnées. Difficile donc pour le moment d’affirmer avec certitude que YouTube compte bel et bien proposer à nouveau cette fonctionnalité pour le grand public.

