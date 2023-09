YouTube teste des publicités plus longues et moins fréquentes, mais pas sur tous les appareils

YouTube veut des coupures publicitaires moins nombreuses, mais plus longues sur certains appareils. Une demande qui émane d'une enquête menée par le service aux États-Unis.



En ce moment, YouTube semble déterminé à mettre les publicités sur le devant de la scène. Entre la guerre menée contre les bloqueurs de pubs et des changements pour vous forcer subtilement à les regarder plus longtemps, la plate-forme veut les imposer de plus en plus. Elle mène aussi des enquêtes pour savoir ce que les spectateurs aimeraient à ce niveau. C'est suite à certains résultats que YouTube a décidé de tester un nouveau format sur son application TV.

Aux États-Unis, quand YouTube est lancé sur un téléviseur, 65 % du temps de visionnage concernent des contenus de 21 minutes ou plus. Il y a donc plus d'interruptions publicitaires sur ces vidéos, ce qui a vite le don d'agacer. Il ressort que 79 % des personnes interrogées préfèreraient des publicités plus concentrées. Autrement dit : moins de coupures, mais plus longues. Le service de streaming s'exécute.

YouTube lance des coupures pubs moins nombreuses et plus longues sur TV connectée

L'idée est donc de fluidifier le visionnage des contenus longs, ce qui dans l'absolu est louable. En revanche, aucune précision n'est donnée sur la longueur finale visée. Est-ce que les 5 coupures d'une minute chacune vont simplement se transformer en une seule de 5 minutes ? Ou YouTube va-t-il en profiter pour glisser quelques secondes de plus en pensant que ça se verra moins ? Il faudra attendre pour le savoir.

Un autre changement va dans le sens d'un confort accru pour le spectateur. Jusqu'à présent, pendant une réclame YouTube sur TV, vous voyez le nombre de clips restant et la durée de celle en cours. Désormais, l'affichage rejoint celui des autres appareils en mentionnant le nombre de secondes à attendre avant de pouvoir passer la pub. Une information beaucoup plus intéressante que la précédente. L'ensemble de ce nouveau système sera déployé progressivement dans les semaines et les mois à venir. On suppose que le marché américain sera le premier à en bénéficier, avant de voir débarquer le tout en Europe.