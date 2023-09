Youtube revoit la monétisation pour gagner de l’argent plus facilement

Google vient de revoir les critères pour accéder au programme partenaire de YouTube, et par extension pour monétiser sa chaîne. De quoi permettre aux créateurs de contenus les plus modestes d'obtenir des revenus plus rapidement et plus facilement.

Alors que YouTube teste actuellement des publicités plus longues et moins fréquentes sur certains appareils, la plateforme de streaming vient d'annoncer une bonne pour tous les créateurs français de contenus.

En effet, le compte officiel YouTube Créateurs vient de confirmer sur X ce 20 septembre 2023 des modifications significatives des critères pour accéder au fameux YPP, le Programme Partenaire YouTube. Pour résumer, les seuils sont désormais plus bas, que ce soit en termes d'abonnements, d'heures de visionnage cumulées ou encore de nombre de vues sur les Shorts.

YouTube revoit ses critères pour accéder à la monétisation

Pour vous donner un ordre d'idée, il fallait auparavant à minima 1 000 abonnés pour obtenir son ticket d'entrée pour le YPP. Désormais, 500 abonnés suffiront pour monétiser sa chaîne. Bien entendu, ce n'est pas le seul critère revu à la baisse. Désormais, les utilisateurs pourront accéder au Programme Partenaire à condition de :

d'avoir publié 3 vidéos publiques au cours des 90 derniers jours

de cumuler 3 000 heures de visionnage sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois

de cumuler 3 millions de vues valides sur des Shorts publics au cours des 90 derniers jour

Jusqu'alors, il fallait donc avoir 1 000 abonnés et afficher 4 000 heures de visionnage sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. Quant aux Shorts, il fallait enregistrer pas moins de 10 millions de vues ! Autant dire que le nouveau pallier se veut bien plus accessible.

Une fois membre de YPP, les utilisateurs pourront évidemment obtenir des revenus par la publicité, mais pas que. Ils accéderont également aux souscriptions (des abonnements payants que l'on peut proposer aux spectateurs), les produits Super (des émojis payants et d'autres contenus interactifs) et les campagnes Shopping (pour mettre en avant ses propres produits sur sa chaîne).

A lire également : YouTube veut vous forcer à regarder les publicités en les rendant plus difficiles à passer

Gare aux prérequis pour faire sa demande

Pour rappel, hormis les critères évoqués plus haut, il faudra toutefois avoir quelques prérequis pour faire sa demande d'accès au YPP :

Respecter les règles de monétisation des chaînes YouTube

Résider dans un pays ou une région où le Programme Partenaire YouTube est disponible

Ne pas faire actuellement l'objet d'un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté

S'assurer que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google

Disposer de fonctionnalités avancées sur YouTube

Disposer d'un compte AdSense actif que vous associerez à votre chaîne

Pour rappel, en parallèle de cet assouplissement du système de monétisation, YouTube est entré en guerre cet été contre les bloqueurs de publicités.