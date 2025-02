YouTube s’attaque aux publicités intrusives pour améliorer l’expérience utilisateur

YouTube annonce une évolution majeure de sa stratégie publicitaire, visant à réduire les interruptions intempestives lors du visionnage de vidéos. Enfin une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui trouvaient certaines publicités trop intrusives, au point de leur faire quitter les vidéos.

À partir du 12 mai, la plateforme va diminuer le nombre de publicités mid-roll jugées trop intrusives, notamment celles qui coupent une phrase ou une séquence d'action. Cette initiative s'accompagne d'une refonte de l'emplacement des publicités, qui seront désormais privilégiées lors des « pauses naturelles » des vidéos, comme les transitions ou les moments de silence. YouTube va également appliquer cette logique aux vidéos plus anciennes, en insérant automatiquement des emplacements publicitaires aux moments jugés opportuns.

Pour les créateurs de contenu, cette évolution représente à la fois un défi et une opportunité. YouTube leur offre la possibilité de conserver le contrôle manuel sur le placement des publicités, tout en les encourageant à adopter une approche mixte, combinant placements manuels et automatiques. Selon la plateforme, cette méthode pourrait augmenter les revenus publicitaires de 5 % en moyenne.

Lire également – Gemini peut désormais lire des vidéos YouTube à votre place, voici comment ça marche

Un équilibre entre rentabilité et expérience utilisateur

YouTube met en place plusieurs outils pour accompagner les créateurs dans cette transition. Un nouvel outil de feedback dans YouTube Studio permettra d'évaluer si les emplacements publicitaires choisis manuellement sont considérés comme intrusifs. La plateforme prévient cependant que les vidéos conservant des publicités jugées trop intrusives pourraient voir leurs revenus diminuer après le 12 mai.

Avec un tel changement, Google tente d’optimiser l'expérience de visionnage tout en maximisant les revenus publicitaires. YouTube espère ainsi réduire le taux d'abandon des vidéos dû aux interruptions publicitaires, tout en offrant aux annonceurs des emplacements plus efficaces. Il reste cependant à voir s’il s’agira d’une stratégie gagnante pour l’entreprise.

Lire aussi : YouTube est désormais plus regardé sur TV que sur smartphone, préparez-vous à ces changements

Pour les spectateurs, ces changements promettent une expérience de visionnage plus fluide et agréable. Pour les créateurs, l'enjeu sera de trouver le bon équilibre entre la monétisation de leur contenu et le respect de l'engagement de leur audience.