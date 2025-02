YouTube est désormais plus regardé sur TV que sur smartphone, préparez-vous à ces changements

YouTube vient de franchir un cap historique : la plateforme est désormais plus regardée sur télévision que sur mobile dans son plus grand marché. Chaque jour, ce sont plus d’un milliard d’heures de vidéos qui sont visionnées sur grand écran dans ce pays.

Ces derniers mois, YouTube a multiplié les améliorations pour optimiser son interface sur télévision. Sur Android TV, un nouveau bouton d’abonnement a récemment été ajouté pour encourager les spectateurs à suivre leurs chaînes préférées sans quitter la vidéo en cours. L’interface a aussi été repensée avec un affichage plus clair des commentaires et des informations des chaînes. En parallèle, la plateforme continue d’étendre son outil de doublage automatique et renforce le contrôle de l’âge via l’intelligence artificielle. Mais un changement bien plus important est en train de se produire.

Aux États-Unis, YouTube affirme que la télévision est désormais l’écran principal utilisé pour regarder ses vidéos, et qu’elle surpasse le mobile. Chaque jour, plus d’un milliard d’heures de contenu sont visionnées sur TV. Face à cette tendance, la plateforme veut renforcer ses fonctionnalités pour cet usage. Un mode second écran est en préparation : il permettra d’utiliser un smartphone pour laisser des commentaires et effectuer des achats sans interrompre la lecture sur le téléviseur.

YouTube est désormais plus regardé sur TV que sur mobile aux États-Unis et dépasse même la télévision classique

Parmi les nouveautés, YouTube teste une fonction “Watch With” (Regarder Avec), qui permettra aux créateurs de proposer des commentaires en direct et des réactions en temps réel lors d’événements sportifs ou de grands rendez-vous. Déjà expérimentée avec la NFL, l’équivalent du football américain aux États-Unis, cette option pourrait bientôt s’étendre à d’autres compétitions et émissions. En parallèle, la plateforme annonce aussi de futurs avantages pour les abonnés Premium, mais sans donner de détails pour l’instant.

Si cette transition vers la télévision s’accélère, le nombre de vues pourrait baisser dans certains pays, notamment pour le public jeune. YouTube fait face à des restrictions croissantes sur l’accès des mineurs : en Australie, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, mais la plateforme a échappé à cette règle, ce qui suscite des critiques. Certains experts estiment que cette dernière expose les jeunes à des contenus inadaptés et addictifs, et des mesures plus strictes pourraient être mises en place à l’avenir. Malgré ces défis, l’appli continue d’évoluer en mettant l’accent sur la télévision, un signe que l’entreprise veut s’imposer comme un acteur majeur du streaming sur grand écran.

Source : Youtube