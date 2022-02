TikTok et YouTube vous espionnent davantage que Facebook, Instagram et Twitter

TikTok et YouTube sont les réseaux sociaux les plus curieux du monde. D'après une étude, ils collectent et partagent davantage d'informations sur leurs utilisateurs que des plateformes comme Facebook, Instagram ou Twitter.

D'après une étude réalisée par URL Genius, une firme spécialisée dans le marketing, TikTok et YouTube sont les réseaux sociaux qui partagent le plus les données personnelles de leurs utilisateurs. En scannant l'app iOS de YouTube, les chercheurs ont découvert 14 trackers, dont 10 trackers liés à Google, et des balises espion, permettant d'obtenir des données personnelles, appartenant à des acteurs tiers.

De son côté, l'application iOS de TikTok, le réseau social en vogue chez les jeunes, cache également 14 balises destinées à obtenir des informations. Le réseau social de ByteDance abrite 13 trackers publicitaires provenant de tierces parties. Ces mouchards publicitaires sont destinés à s'emparer d'informations sur votre compte, généralement pour aider les annonceurs à cibler leurs pubs.

TikTok partage vos données personnelles avec des acteurs inconnus

L'étude montre que YouTube collecte principalement vos données personnelles dans le but de remplir ses propres objectifs. Le géant de la vidéo détenu par Google souhaite simplement diffuser des annonces publicitaires plus pertinentes sur l'iPhone de l'usager. Parmi les données collectées, on trouve votre historique de recherche en ligne ou votre localisation géographique.

A contrario, TikTok communique l'essentiel des données avec des acteurs tiers. De fait, il est impossible de savoir où sont transmises vos informations personnelles et à dans quels buts elles sont utilisées. “Les consommateurs sont actuellement incapables de voir quelles données sont partagées avec des réseaux tiers, ni comment leurs données seront utilisées”, regrette l'étude. Pire, ces trackers disséminés par TikTok ou YouTube peuvent vous pister y compris une fois que l'application est fermée et que vous consultez d'autres plateformes.

Pour déterminer combien de mouchards sont placés au sein des apps des réseaux sociaux, URL Genius s'est appuyé sur une fonctionnalité récente incluse au sein d'iOS. Avec la mise à jour iOS 15.2, Apple permet en effet aux utilisateurs d'iPhone d'afficher l’ensemble des données collectées par les applications installées. Pour accéder à ces informations, il suffit de se rendre dans Réglages > Confidentialité.