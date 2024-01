YouTube ralentit la navigation sur son site si vous utilisez un bloqueur de publicité

YouTube redouble d’efforts pour vous faire désinstaller votre bloqueur de publicité. La nouvelle idée du géant du numérique est de tout simplement ralentir son site si une extension de ce type est détectée sur votre navigateur.

Cela fait des années que de nombreux utilisateurs ont recours à des bloqueurs de publicité pour éviter d’être submergés de publicités sur YouTube, mais cela n’est plus au goût de Google, qui a récemment décidé de tourner la vis en forçant des millions d’utilisateurs à désinstaller leurs bloqueurs de publicités.

Des internautes ont évidemment rapidement trouvé des alternatives, mais Google n’a pas dit son dernier mot. En effet, l'entreprise a récemment commencé à mettre en œuvre des mesures pour décourager l'utilisation des bloqueurs de publicité, et certaines d'entre elles sont assez radicales.

YouTube devient de plus en plus lent si un bloqueur de publicités est détecté

YouTube tente désormais de décourager l'utilisation des bloqueurs de publicités en ralentissant l'ensemble du site pour ceux qui les utilisent. Il s'agit d'une méthode plus sournoise, car elle donne l'impression que le site souffre de problèmes techniques. De nombreux internautes qui ont activé les bloqueurs de publicité ont signalé que YouTube devenait très lent et peu réactif, que les vidéos mettaient du temps à se charger, que les aperçus ne s'affichaient pas et que le mode théâtre et le mode plein écran ne fonctionnaient pas correctement.

Le site dispose d'un code qui détecte l'utilisation de bloqueurs de publicité et crée un délai d'attente artificiel qui simule une mauvaise connexion internet. Le site fonctionne donc très mal, et la seule façon d'y remédier pour de nombreux internautes est de désactiver le bloqueur de publicités ou de passer à YouTube Premium. Cette méthode n'est pas nouvelle, mais elle semble toucher de plus en plus d'utilisateurs ces derniers temps. Pour rappel, YouTube ralentit également sa plateforme si vous l’utilisez depuis Firefox ou Edge.

Selon YouTube, l'utilisation de bloqueurs de publicité constitue une violation de ses conditions d'utilisation et affecte ses revenus et les moyens de subsistance de ses créateurs. La société recommande donc de passer par son abonnement payant appelé YouTube Premium pour supprime toutes les publicités si celles-ci vous gênent.

Évidemment, de nombreux utilisateurs sont frustrés et agacés par les tactiques de YouTube, et ils ont l'impression d'être obligés de choisir entre payer pour un service dont ils ne veulent pas ou dont ils n'ont pas besoin, ou supporter des publicités longues et ennuyeuses qui gâchent leur plaisir. Et vous, avez-vous constaté des ralentissements en utilisant un bloqueur de publicités ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.