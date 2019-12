YouTube : Forbes dévoile le top 10 des YouTubers les mieux payés en 2019

Le magazine Forbes vient de dévoiler son top 10 des YouTubers les mieux payés au monde en 2019. À 8 ans, il prend la tête du classement pour la deuxième année consécutive. Avec 26 millions de dollars engrenés grâce à sa chaîne YouTube Ryan World, Ryan Kaji fait encore mieux que l’année dernière.

Sur YouTube, les enfants ont pris le pouvoir. Ils sont trois à figurer dans le top 10 des YouTubers les mieux payés au monde dévoilé cette semaine par le magazine Forbes. Deux des trois premières places sont occupées par des jeunes de moins de 10 ans. Comme l’année dernière, la chaîne YouTube Ryan World animée par un garçon de 8 ans est en tête du classement avec 26 millions de dollars engrangés, soit 4 millions de plus qu’en 2018.

Ce montant tient compte des revenus publicitaires directs sur YouTube, des contenus sponsorisés, mais aussi de la vente de produits dérivés. Sur sa chaîne, Ryan Kaji ne faisait que des prises en main de jouets en donnant son avis sur la qualité des produits. Aujourd’hui il fait aussi des vidéos ludiques et éducatives à destination des enfants.

Une YouTubeuse de 5 ans arrive troisième avec 18 millions de dollars

C’est une adolescente qui s’installe sur la troisième marche du podium. Anastasia Radzinskaya est Russe et elle n’a que 5 ans. Elle est née avec une paralysie cérébrale et les médecins pensaient qu’elle ne pourrait jamais parler. Ses parents ont créé une chaîne YouTube et y publient régulièrement des vidéos d’elle faisant des choses ordinaires comme jouer avec son père et présenter des jouets afin de montrer ses progrès. Ils ne se doutaient pas qu’elle deviendrait une star sur YouTube.

L’une de ses vidéos les plus populaires approche le milliard de vues (767 millions présentement), une performance d’autant plus louable que toutes les vidéos sont en langue russe. Anastasia a gagné plus de 18 millions dollars grâce à YouTube entre juin 2018 et 2019 et elle le doit en partie aux contrats de sponsoring signés par ses parents avec de grandes marques comme Legoland et Danone. Voici le top 10 :