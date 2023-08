YouTube : Google force la main pour que vous activiez l’historique des vidéos regardées

YouTube déploie progressivement une mise à jour affectant la page d'accueil de sa plate-forme. Si vous avez désactivé l'historique des vidéos regardées, elle n'affichera presque plus rien.

YouTube n'est pas spécialement avare sur ses options de confidentialité. Cela fait de nombreuses années que l'on peut garder ses abonnements privés ou encore ne pas enregistrer l'historique des vidéos que l'on regarde. Certes, cela empêche la plate-forme de nous recommander des vidéos en fonction de ce que l'on aime, mais si la personnalisation de la page d'accueil ne vous intéresse pas, avoir le choix est toujours appréciable.

Une récente mise à jour du blog de YouTube semble toutefois indiquer que Google aimerait bien que vous activiez l'historique, quitte à vous forcer un peu la main : “À partir d'aujourd'hui, si vous avez désactivé l'historique des vidéos regardées et que vous n'avez pas un historique antérieur significatif, les fonctionnalités qui nécessitent l'historique pour proposer des recommandations vidéos seront désactivées – comme la page d'accueil YouTube”. On ne sait pas ce que Google entend par “historique antérieur significatif”.

Une fois cette mise à jour déployée dans les prochains mois, votre page d'accueil pourra donc être presque vide. Pas de vidéos “tendances”, pas de vidéos en provenance de vos abonnements… Juste la barre de recherche en haut et le menu en colonne à gauche. Google indique faire cela “pour clarifier les fonctionnalités nécessitant l'historique de visionnage pour recommander des vidéos et rendre [la navigation] plus simple pour ceux qui préfèrent chercher plutôt que parcourir les recommandations”.

On a tout de même du mal à comprendre pourquoi afficher les vidéos les plus populaires (tous genres confondus) ou celles des chaînes auxquelles on est abonné exige un historique actif. Sous couvert de faciliter l'expérience utilisateur, on peut penser que Google cherche surtout à récupérer des données. À moins que la firme prépare le terrain pour faire du fonctionnement actuel une option exclusive à YouTube Premium, dont le prix a augmenté récemment ? Espérons que non.