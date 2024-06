YouTube : marre de bidouiller le volume en permanence sur votre TV ? Cette fonctionnalité va vous plaire

YouTube vient d'ajouter une fonctionnalité appréciable sur les versions Android TV et Google TV de la plateforme : la normalisation du volume.

Lorsqu'on regarde du contenu YouTube sur sa TV via Google TV ou Android TV, on peut malheureusement passer sa vie à augmenter et baisser le son à cause d'un mixage hasardeux. On a tous connu cette situation, les voix ne sont pas assez fortes, alors on monte le son… Et puis l'action s'emballe et on réveille tout le quartier à moins de sauter rapidement sur la télécommande pour réduire le volume.

Bonne nouvelle toutefois, cette galère est maintenant de l'histoire ancienne. En effet, YouTube vient d'ajouter une option de normalisation du volume dans la nouvelle version de son appli Android TV et Google TV. Baptisée Stable Volume (Volume Stable dans la langue de Molière), cette fonctionnalité s'assure tout simplement d'ajuster automatiquement le niveau sonore, sans que vous ayez à faire quoique ce soit.

“Le volume stable équilibre la plage entre les sons faibles et forts, et ajuste continuellement les niveaux audio pour réduire les variations de sons”, peut-on lire sur le support de Google. Pour rappel, cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois sur la version Android de YouTube en juillet 2023.

Comment désactiver le Volume Stable sur Android TV et Google TV

Comme sur l'appli Android, l'option Volume Stable sur Android TV et Google TV est activée par défaut. Ce qui peut mine de rien gâcher votre expérience selon le contenu visionné. On pense notamment aux contenus musicaux comme des live ou des clips. Pas d'inquiétude néanmoins, il est très facile de désactiver cette fonctionnalité, en passant par les paramètres ou bien lors de la lecture d'une vidéo. Voici les marches à suivre.

Depuis les paramètres

Appuyez sur votre photo de profil située en haut à droite

Cliquez ensuite sur Paramètres, puis Paramètres généraux

Faites défiler jusqu'à tomber sur l'option

Activez ou désactivez le volume stable

Lors de la lecture d'une vidéo

En bas de la vidéo, appuyez sur l'icône de roue crantée pour accéder aux paramètres rapides

Appuyez maintenant sur Paramètres supplémentaires

Activez ou désactivez le volume stable

Dernière précision, il faudra impérativement avoir téléchargé la dernière mise à jour de l'appli YouTube sur Android TV ou Google TV (v. 4.40.303) pour profiter du Volume Stable.