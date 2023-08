YouTube : l’option premium qui améliore la qualité des vidéos est disponible sur navigateur Web

Après une phase de test et une exclusivité mobile, YouTube commence à déployer son option 1080p Premium HD. Réservée aux abonnés Premium, elle promet une meilleure qualité des vidéos visionnées sur la plate-forme.

La qualité 1080p HD, c'est bien. La qualité 1080p HD Premium Débit optimisé, c'est mieux. En début d'année, YouTube commence à tester une nouvelle option de qualité vidéo pour ses abonnés Premium. Au départ, seule l'application YouTube sur iOS en bénéficie. Pendant un temps, on comprend que la plate-forme va supprimer le 1080p standard pour les utilisateurs gratuits, mais heureusement, il n'en est rien. Quelques mois plus tard, l'option est disponible sur navigateur Web.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, elle se place au-dessus de la qualité 1080p “classique”. Notez que si la vidéo propose une définition supérieure comme 1440p ou 2160p, l'option 1080p Premium HD ne sera pas proposée. Ce qui est logique puisque le but est d'offrir une meilleure qualité d'image, ce que vous pouvez obtenir en passant simplement à la définition au-dessus.

YouTube déploie l'option 1080p Premium HD Débit optimisé sur navigateur Web

Quelle est la différence entre la qualité 1080p actuelle et la nouvelle 1080p Premium ? Elle se fait au niveau du bitrate, donc du “Débit optimisé”. Le bitrate, c'est la quantité de données que contient une seconde de vidéo. On le mesure généralement en méga-octets par seconde et plus il est élevé, plus la qualité d'image est grande. En contrepartie, le fichier est plus lourd. YouTube ne précise pas comment fonctionne concrètement son nouveau système, mais promet des vidéos “plus claires et extra nettes”, surtout pour celles avec “beaucoup de détails et de mouvements”.

L'optimisation du débit est transparente pour les spectateurs, mais aussi pour les créateurs. À l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire d'exporter votre vidéo de telle ou telle manière pour que YouTube propose le 1080p Premium dessus. Les retours indiquent en effet que la qualité de l'image est visiblement meilleure, sans qu'il y ait de grandes différences non plus. Le 1080p “standard” gratuit semble donc avoir de beaux jours devant lui, et c'est tant mieux après la récente augmentation du prix de YouTube Premium.

