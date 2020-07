YouTube : la publicité sera bientôt encore plus présente dans les vidéos

YouTube va encore plus miser sur la publicité dès la fin du mois de juillet. En effet, le service de Google va rendre les réclames automatiques sur les contenus de plus de 8 minutes, contre 10 actuellement. Une manière d’augmenter les revenus et de pousser les utilisateurs vers l’offre Premium.

Les publicités sur Youtube vont se faire de plus en plus envahissantes. Google a en effet annoncé augmenter leur nombre lors des vidéos via une simple astuce : les diffuser dans les vidéos de 8 minutes au minimum, au lieu des 10 minutes habituelles. Une chose qui risque de compliquer la vie de certains Youtubeurs et d’agacer nombre d’utilisateurs.

Sur Youtube, les vidéastes aiment dépasser les contenus de plus de 10 minutes pour une raison pécuniaire. Passé ce délai, Youtube inclut en effet automatiquement une publicité au milieu. C’est ce qu’on appelle les mid-rolls. A partir du 27 juillet, ce seront toutes les vidéos de plus de 8 minutes qui pourront bénéficier de ces mid-rolls.

A lire aussi – YouTube : une astuce permet de supprimer les publicités dans les vidéos

Cette nouveauté concerne non seulement les vidéos à paraître, mais également celles déjà publiées sur le site. Cela signifie donc que les anciens contenus sont concernés. Une donnée un peu gênante, surtout pour les Youtubeurs qui ne dépassaient pas volontairement les 10 minutes pour épargner les pubs à leurs abonnés. On pense notamment aux recettes de cuisine.

Youtube Premium, grand gagnant de cette manœuvre ?

Cependant, Google précise qu’il existe une possibilité de désactiver ce changement au niveau des publicités. Les créateurs devront alors activer ou non au cas par cas les mid-rolls sur leurs anciennes vidéos. Faire baisser la durée des contenus éligibles aux mid-rolls permettra bien entendu d’augmenter drastiquement la publicité sur le site, et donc les revenus. Une manière de se remettre de la crise du coronavirus, qui a logiquement ralenti l’offre des annonceurs.

Youtube Premium, le service payant du site, devrait également en profiter. Pour 12 euros par mois, l’utilisateur n’est pas interrompu par des publicités pendant ses visionnages. Le service apporte d’autres choses bien sympathiques, comme le téléchargement des vidéos, la lecture en arrière-plan ou l’accès à Youtube Music.

Et vous, que pensez-vous de ce changement ? L’augmentation des pubs va-t-elle vous pousser à aller vers le Premium ? Dites-le-nous dans les commentaires !