YouTube veut supprimer les sous-titres de la communauté, la communauté dit non

Dans quelques semaines, YouTube mettra un terme aux sous-titres créés par la communauté. Une décision qui a du mal à passer chez un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme de streaming, notamment du côté des sourds et malentendants.

Vous n’y avez peut-être jamais prêté attention, mais YouTube vous propose depuis belle lurette de soumettre vos propres sous-titres pour chacune des vidéos du site. Chaque utilisateur a ainsi le moyen de créer des sous-titres et de les envoyer à YouTube, afin que d’autres puissent en profiter. Dès lors, les vidéos du site peuvent offrir des sous-titres créés par la communauté, en plus de ceux générés automatiquement par le site, ou composés par le créateur de la vidéo en question.

Malheureusement, YouTube a décidé de mettre fin à cette fonctionnalité, car elle était « rarement utilisée et souffrait de problèmes de spam et d’abus ». À compter du 28 septembre 2020, YouTube retirera donc la possibilité aux utilisateurs de soumettre leurs propres sous-titres, et seul le créateur d’une vidéo aura le moyen d’intégrer les siens.

Une décision qui a du mal à passer

Si YouTube déclare que la fonction en question n’a jamais rencontré le succès escompté, sa décision est loin de ravir les utilisateurs sourds et malentendants. Ceux-ci arguent ainsi que la suppression de cette option rendra l’accès à la plateforme de streaming plus compliquée, et demandent à YouTube de tout faire pour conserver les sous-titres créés par les bénévoles, plutôt que de les détruire.

La Youtubeuse sourde Rikki Poynter, qui compte plus 90 000 abonnés, s’est notamment entretenue avec YouTube en expliquant à quel point ces sous-titres étaient essentiels, et pas seulement pour les personnes sourdes, mais également pour les créateurs de contenu qui ne peuvent pas intégrer manuellement des sous-titres et n’ont pas de quoi non plus les payer. Si certains reconnaissent néanmoins que cette fonctionnalité est une aubaine pour le spam en tout genre, une pétition a été mise en place sur Change.org et a récolté jusqu’à présent plus de 265 000 signatures.

Néanmoins, Google explique qu’il est toujours possible d’utiliser « vos propres sous-titres, de faire appel aux sous-titres automatiques, ainsi qu’aux outils et services tiers ». Contactée par le site The Verge, la plateforme de streaming a répondu qu’elle offrirait un abonnement de 6 mois gratuits au service de sous-titrage Amara à certains utilisateurs. Pour cela, ils devront avoir créé des sous-titres sur au moins 3 vidéos YouTube au cours des 60 derniers jours. En outre, si certains ne sont pas éligibles, YouTube rappelle qu’il est toujours possible d’utiliser une partie des outils d’Amara gratuitement.