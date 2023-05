YouTube : Google supprime cette fonctionnalité piquée à Instagram

Clap de fin pour les Stories de YouTube. Déjà quasiment impossible à trouver sur la plateforme vidéo, Google a décidé de donner le coup de grâce à cette fonctionnalité inspirée directement de Snapchat et Instagram. Les Stories disparaîtront dès le 26 juin 2023.

Souvenez-vous, en 2018, YouTube décidé de lancer une fonction “révolutionnaire” : les Stories. Avec cette idée, la plateforme vidéo frappe un grand coup en intégrant ce format déjà présent sur Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp et même LinkedIn. Bon, vous l'aurez compris, Google s'est juste contenté d'attraper le train en marche dans une vaine tentative de proposer ces contenus éphémères ultra populaires à l'époque.

Seulement, copier ce qui fonctionne chez les autres ne garantit pas le succès. Pour cause, les Stories YouTube (qui étaient d'ailleurs réservées aux créateurs avec plus de 1 000 abonnés) n'ont jamais vraiment décollé. Et en 2023, il faudra s'armer de de beaucoup de patience pour dégoter une Storie sur YouTube.

Déjà dans un état de mort cérébrale avancée, Google a décidé de donner le coup de grâce aux Stories YouTube. En effet, la firme de Mountain View vient d'annoncer dans un article de blog officiel la fin de cette fonctionnalité, après 5 ans de bons et loyaux services.

Google annonce la mort des Stories YouTube

“Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de créer sur YouTube, des posts communautaires aux Shorts, en passant par les contenus longs et le Live. Pour donner la priorité à ces fonctionnalités clés, les Stories disparaissent”, écrit le géant du web.

Si vous faites partie des dix personnes qui utilisent encore les Stories YouTube, sachez qu'elles prendront leur retraite dès le 26 juin 2023. Notez bien que les Stories déjà en ligne à cette date expireront 7 jours après leur publication initiale. Quoi qu'il en soit, il n'est pas étonnant de voir Google jeter les Stories YouTube à la poubelle.

Pour des raisons similaires (manque de popularité de la fonction et volonté de mettre en avant d'autres outil), Twitter et LinkedIn ont récemment mis fin à leur propre version des Stories.

Pour rappel, YouTube s'apprête à chambouler le design emblématique de son site. Plusieurs utilisateurs ont partagé sur Twitter les premières images de cette nouvelle interface, avec le titre, la description et les différents boutons désormais apposés à droite de la vidéo.