YouTube : Google annonce la disparition de l’ancienne interface web en mars 2020

L’interface web classique de YouTube s’apprête à disparaître définitivement, annonce Google dans un communiqué. Dès le mois de mars 2020, les internautes ne pourront plus choisir entre l’ancienne interface ou le design déployé en 2017.

Dans le courant du mois d’août 2017, Google a déployé une nouvelle interface de YouTube basée sur le Material Design, la nouvelle charte graphique de la firme. Cette charte fait la part belle au blanc, aux effets de profondeur et aux ombres. Les codes du Material Design s’appliquent à la plupart des services et des applications développées par Google. La nouvelle interface de YouTube introduisait aussi pour la première fois le mode sombre.

Jusqu’ici, Google permettait aux internautes de refuser cette nouvelle interface et de continuer à utiliser l’ancienne version de YouTube sur ordinateur. Ce n’est bientôt plus le cas, met en garde l’entreprise californienne sur son site officiel. « L’ancienne version disparaîtra en mars et vous ne pourrez accéder qu’aux nouvelles versions de bureau pour profiter du meilleur de YouTube » annonce Google dans son communiqué ce 4 février 2020.

Une notification va inviter les internautes à utiliser le nouveau YouTube

Google explique sa décision par les « nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites au cours des trois dernières années ». La firme refuse désormais que de nombreux internautes passent donc à côté des dernières nouveautés. Les usagers qui se cantonnent toujours à l’ancienne version recevront une « notifications les invitant à à Basculer vers le nouveau YouTube » dans le courant du mois de mars 2020.

Google précise qu’il faudra peut-être que vous installiez une mise à jour sur votre navigateur web pour en profiter. Utilisez-vous encore la vieille interface web de YouTube sur votre ordinateur ? Que pensez-vous de cette la décision de Google et de l’interface basée sur le Material Design ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.