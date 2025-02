YouTube est devenu le roi du podcast avec un milliard d’auditeurs par mois

En quelques années seulement, YouTube, la plateforme vidéo par excellence, a réussi à devenir le roi du podcast. En témoignent ses audiences impressionnantes : 1 milliard d'auditeurs par mois !

Si pendant un temps, Spotify pouvait se targuer d'être le numéro un mondial des podcasts, ce n'est officiellement plus le cas. Malgré ses 100 millions d'auditeurs mensuels, la plateforme n'a pas réussi à lutter face au raz-de-marée YouTube Podcasts.

D'après les derniers chiffres partagés par Google, plus d'un milliard de personnes se rendent chaque mois sur YouTube pour regarder ou écouter (c'est possible avec un abonnement Premium) des podcasts. Aux Etats-Unis, YouTube est même la plateforme numéro 1 pour ce type de contenus. Des audiences exceptionnelles, pour un service dédié avant toute chose au format vidéo… et non au 100 % audio comme les podcasts.

Les podcasts sur YouTube, un phénomène assez récent

Comme le rapportent nos confrères du Figaro, les podcasts ont commencé à prendre de l'ampleur sur YouTube lors de la pandémie. Confinés, les podcasteurs ont commencé à se filmer et à diffuser leurs émissions en direct. Une manière pour eux de renforcer le lien avec leur public dans cette période troublée. “La vidéo permet de voir l'interaction entre l'hôte et son invité. Les créateurs y ont vu tout de suite une façon de renforcer la proximité avec leurs fans”, assure dans les colonnes du journal Manuel Diaz, PDG de la société de production Influx (ndrl : l'émission Legend de Guillaume Pley, n°1 du podcast en France).

Très rapidement, la formule a pris, notamment chez les plus jeunes, bien plus enclins à consommer un contenu “audio” avec de la vidéo. Pour les podcasteurs, c'était également une opportunité rêvée de faire son trou sur YouTube, le tout à moindre coût : des chaises, des micros, des invités, une table et hop, vous avez votre décor. Ne reste plus qu'à poser une caméra pour avoir une vue d'ensemble et le tour est joué.

Google a tout fait pour faire exploser les podcasts

En quelques années seulement, Google a fait progressivement le nécessaire pour garantir l'explosion des podcasts sur YouTube :

conseils personnalisés apportés aux podcasteurs (montage, cadrage, vignettage, etc.)

remaniement des algorithmes pour booster la visibilité des podcasts

ajout des podcasts les plus tendances dans les recommandations personnalisées

monétisation automatique des programmes

L'apparition des Shorts, ces formats ultra court inspirés de TikTok, ont infligé le coup de grâce. Il suffit d'isoler les moments les plus marquants d'une émission, et d'en faire des extraits de 30 secondes/1 minute maximum. Les utilisateurs n'ont plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder à la vidéo complète.